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市價7折還有補貼！北市「幸福住宅」　10月底招租

▲▼ 台北幸福住宅專案。（圖／台北市都發局）

▲台北幸福住宅專案提供市價7折以下的租屋選擇。（示意圖／台北市都發局）

記者許凱彰／台北報導

為了鼓勵青年婚育，協助青年減輕租屋負擔，台北市首創「幸福住宅」專案，釋出公有土地參與更新分回的住宅資源，提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，第一階段將於信義區、中山區、文山區優先釋出4處共156戶住宅單元，預定於113年10月底公告招租。

台北市生活消費支出高，青壯年族群於台北市生養及經濟負擔也相對較重，高房價及高消費支出使青壯年族群對於結婚生育卻步；根據地政局發布之住宅價格指數，112年12月台北市大樓之標準住宅單價為每坪73.6萬元，另行政院主計總處「112年家庭收支調查」內容指出，112年台北市的平均每戶家庭之消費支出金額109萬元，為六都內消費支出最高之直轄市。因此市府期盼藉由推動「幸福住宅」專案，由市府帶頭以公產資源進行示範，鼓勵更多民間業者透過公私協力模式捐贈幸福住宅，協助婚育家庭留「住」台北，維持城市競爭力。

▲▼ 台北幸福住宅專案。（圖／台北市都發局）

▲台北幸福住宅針對新婚、育兒家庭提供優惠與補貼。（示意圖／台北市都發局）

都發局表示，統計近8年營運中社會住宅家庭生育情形，粗出生率確有高於同行政區粗出生率，顯見有適宜、安定的居住環境有助於青年家庭婚育。

為增加協助新婚、育兒家庭居住協助資源，市府提出「幸福住宅」專案，將公有土地參與都市更新分回、公益設施捐贈、TOD增額獎勵及土管80-2回饋等多元方式取得之社會住宅資源，提供新婚2年內及育有0-6歲子女之家庭申請承租；另考量孩童成長需求，如於承租期間有子女於分發學區內之國民小學就讀之情形，承租年限最長得延長至12年。

幸福住宅租金約為市價7折以下，並與社會住宅相同，依據不同收入家庭，提供3,000元至11,000元租金分級補貼，且適用育兒家庭加籤及育兒租金加碼補貼機制。第一階段將優先釋出信義區永吉都更分回戶、信安都更分回戶、中山區北安都更分回戶、文山區溪州都更分回戶，其中永吉都更分回戶最快於12月可入住。

▲▼ 台北幸福住宅專案。（圖／台北市都發局）

▲專案將於10月底進行招租。（圖／台北市都發局）

都發局進一步表示，為落實育兒協助，已推出各項友善育兒政策，112年即已宣布針對育有2名以上0至6歲子女的家庭提供社會住宅加籤機制，且該制度已經於招租福星、青年二區、廣慈3區、和興水岸及舊宗等5處社會住宅實施；此外，亦針對承租社會住宅育有0-12歲家庭再給予租金加碼折減最高3,000元，自112年6月實施至今，已協助832戶社會住宅承租戶，約占總戶數之13%。本次首創幸福住宅政策，希望可以讓新婚與育兒家庭在台北市有更多居住的選擇，勇敢生育、安居台北。

 

關鍵字：幸福住宅租屋台北租屋

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