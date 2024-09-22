新北豪宅交易最夯3區出列　永和、新店竟沒上榜





▲統計1~7月新北豪宅交易量，第一名是房價最高的板橋區，共成交16戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

統計1~7月新北豪宅交易量，第一名是房價最高的板橋區，共成交16戶。不過，第二、三名竟然不是房價僅次於板橋的永和、新店，而是新莊和林口，分別成交8、6戶。

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永慶房產集團統計1~7月新北總價6000萬元以上的豪宅交易，板橋區累計16戶位居新北第一，更是第二名的2倍，價格方面平均每坪76.9萬元，平均每戶總價8429萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋為新北政經中心，也是重要交通樞紐，因為區域發展成熟，特區內大坪數素地稀有，鄰近新板特區的新成屋豪宅「君麟」也成了豪宅買方的置產標的，今年累計6戶交易。





▲1~7月新北市豪宅交易熱區排行整理。（表／記者項瀚製）

新北豪宅交易量第二名是新莊，截自7月交易合計8戶，其中有7戶都是新莊副都心指標豪宅「中悅檀悅」。陳金萍表示，新莊副都心現已有中央合署辦公大樓、電影文化中心、宏匯廣場等等，還有鴻儒、四零四科技、麗寶建設等知名企業進駐設總部，商業發展深具潛力。

第三名的林口區共成交6戶，個案社區包括「森聯摩天41」、「福樺謙邸」。陳金萍指出，隨林口新市鎮重大建設發展逐步到位，當地生活機能逐漸完善，近年人口成長快速，也吸引多家企業、高資產族群進駐，近年房價呈現高速成長。

有趣的是，新店、永和為新北市中房價僅次板橋的區域，但豪宅交易量卻沒排入前三名。東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，近年永和幾乎沒什麼新推案，新店則缺乏中大坪數個案，也就是說這2區的大坪數豪宅都已有一定屋齡，也沒有建商餘屋，因此釋出稀少，自然交易量就低。

反觀板橋「君麟」、新莊「中悅檀悅」交易都是建商一手成屋出售，而林口「森聯摩天41」雖然已完銷，但社區量體大，且屋齡才在4年左右，仍有部分戶別換手。

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