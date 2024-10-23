以新意創造經典！高雄「遠雄峰蘊」重新定義市心美好自然系生活

▲高雄科工特區「遠雄峰蘊」是以自然為核心價值打造而成的綠建築。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

高雄建案「遠雄峰蘊」承襲遠雄自然系列豪宅DNA，是以自然為核心打造而成的城市綠意居所，透過空間規劃、材質運用將自然融入居住環境，使人們得以生活在自然中、向自然取經，每一天在面臨眾多選擇時，總是勇於突破往不斷創新的方向前進，就好比瞬息萬變的大自然，每個剎那都是瞬間，卻又成就獨一無二的永恆，從這個角度出發向自己叩問「到底什麼是新意？」政大地政學系教授孫振義認為，新意並非一味的標新立異，也不是一瞬間的感受，他笑說「隨著時代的推演，所謂的經典也不是一成不變」。

新意和經典之間的關係與時間有關，孫振義認為消逝的時間乘載著豐富可貴的經驗，以經典為本是新意的起點，而納入了創新、帶出新意之後，就可以打造成為下一秒鐘、甚至下一個時代的經典。就像美學主廚陳鴻的料理「玉樹臨風翠蔬芙蓉」一樣，是既簡單又不簡單的家常菜，陳鴻表示，他設計的這道菜品承襲了台菜家庭料理當中的經典，但同時也符合現代人對健康、均衡的生活需求，其中料理使用了取得認證標章的雞蛋，「就是為了讓大家能夠吃得更健康、更安心」！

關於建築同理可證，蓋一間房子、打造一座經典，當然也需要細細斟酌規劃，政大地政學系教授孫振義表示自己因為工作緣故，必須對建築進行長期的研究與著墨，因此提到標章，他就想到近期高雄的「遠雄峰蘊」建案，凌空27層的地標建築，不僅取得了國家級耐震標章，更擁有銀級綠建築的候選證書，完美符合永續環保低碳的時代趨勢。

孫振義強調，綠建築將會是未來不可或缺的發展趨勢、勢不可擋。「所謂的綠建築不但是把自然環境融入，更是在打造一個生態與環境共生的永續關係」，就像「遠雄峰蘊」在市中心循著建築種綠，不光是出了門就有包括高醫商圈、建工商圈、站前商圈、鼎山商圈共四大商圈的便利生活圈，還有捷運、輕軌以及高雄車站等方便出行的交通軌道運輸，自繁華城中回到家就能夠讓身心靈重返自然、出繁入靜，「遠雄峰蘊」的樹海、漂浮花園和生態跳島陽台等構建出來的不只是一個全齡化的綠色空間、更是一座市中心的天空森林。

在城心回歸自然、以ESG永續綠意與自然共好，構築跨時代的未來建築，高雄科工特區遠雄自然系列二「遠雄峰蘊」以新意成就經典永恆，讓幸福在此扎根茁壯。

自然系建築【遠雄峰蘊】

高雄科工特區 37～43坪

預約專線：07-3893999

接待中心：高雄市三民區九如一路550號

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