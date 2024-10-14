結構教父設計過數百個案子　1原因不敢買房子

▲戴雲發為了確保施工品質，會親自到工地確認施工狀況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

結構技師戴雲發40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷。不光是紙上談兵，戴雲發也親自深入工地看綁鋼筋狀況確保施工品質，經歷剛開業時在工地被鋼筋師傅嗆後，他有一套自己的溝通方法，而設計過上百個建案的他，竟然因為對品質要求太高，找不到滿意的房子直到孩子要上學才決定「勉強」買房。

32歲那年，戴雲發自己創業開設結構技師事務所，一時意氣風發，但有次到工地巡視，發現「鋼筋該做彎勾的地方沒做好」，他客氣地指出錯誤，但師傅一句：「你自己來綁給我看，做不到不要來要求我。」他知道自己的力學理論正確，卻因無法實際操作而「大破防」，這事件不只埋下他日後棄結構師轉當「結構傳教士」的種子，也讓他日後有一套做教育訓練的方法。

「就算到現場看到這家綁鋼筋只有60、65分，我也絕不在工地跟他們講事情，要吵架也要到辦公室吵。」戴雲發為了推廣更確實的綁鋼筋工法，經常到建設公司、工地進行教育訓練，但他即使在現場看到不合格的工法，他也會先記在心裡，不現場說教，「我會去他們公司借會議室，找工程人員、鋼筋師傅進來開會做教育訓練」。

為什麼不現場直接講？戴雲發說：「在工地說鋼筋要怎麼綁，對方一定會覺得我在批評他，會有本位主義，所以我絕不在工地講。」他通常在現場看完狀況不會發表意見，會等到會議室開始「上課」。

▲光是鋼筋師傅的工法調整，就能大幅提升建築結構安全性。

戴雲發驕傲地說：「效果很好，開會後下次去工地好很多。」不只建商不用多花錢就有人幫他教育訓練，「因為對鋼筋工來講他只是本來觀念不正確，所以觀念變對一點他就可以從60分做到75到80分，而且不用增加一塊錢」。

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