台南「污14」用地變更產業專用區　推動南區發展加速

▲南區「汙14」用地，經內政部都委會審議通過，變更為產業專用區，將提供產業聚集發展新腹地。 （圖／都發局提供）
記者陳致平／綜合報導
台南房市利多，受惠於南科和沙崙綠能科學城兩項重大開發建設，房價穩步上揚，近期南市府提出「變更台南市主要計畫-配合台南市南區都市計畫（細部計畫）以及（第二次通盤檢討）案」，經內政部審議通過，未來將於灣裡工業區西側提供約8.23公頃之產業專用區及公設用地，將提供產業聚集發展新腹地。
市長黃偉哲表示，本案不僅得活化既有公地，並得串連歸仁、仁德、南區等既有產業聚落，透過工業區更新改善、轉型升級以及發展腹地擴充，進一步型塑南部區域產業廊道。
都發局局長徐中強說明，二仁溪北側「污14」用地經檢討已無開闢水資源中心需求，配合地方產業發展需求，變更為6.07公頃產業專用區及2.16公頃公共設施用地，並規定採重劃方式開發。
徐中強表示，，本案後續將配合內政部都委會決議修正計畫內容，完成後將由請地政局啟動辦理市地重劃計畫書製作審查等相關作業。
此外，根據市調指出，鄰近86特區一帶，新成屋售價已逐步站上3字頭，買房客源除了周圍安平產業園區之外，市區置產客以及鄰近工業園區的工程師客層也是一大主力，為特區發展增加更多可能性。
▼南科特定園區開發區塊塊F、G區段徵收工程增19萬坪住商用地。（圖／台南市地政局提供）
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