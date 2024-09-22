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好吃又便宜！東京夜景「1畫面驚呆」　一票人都住過：屌打台灣住宿

▲▼日本,旅遊,出國,大阪,東京,京都。（圖／資料照）

▲台人喜歡到日本旅遊。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少人直言，日本好玩之外，住宿CP值比台灣更高！旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉貼一則東京夜景貼文，從高處俯瞰五光十色的城市風貌，發現許多高樓都亮著藍燈，原來都是一家連鎖飯店「東橫INN」。文章引來破萬人大推，「便宜啊，屌打台灣住宿，一晚1500元含早餐」、「十點送一晚最棒！」

「魚漿夫婦」在粉專轉貼X的文章，有網友說「以前從晴空塔看過東京夜景，那些藍色的燈光，該不會大多是東橫INN吧？」

照片中可以看到東京的迷人夜景，城市燈火通明，五光十色，尤其是一些藍色的燈光在夜空中顯得特別顯眼。對此，「魚漿夫婦」點頭回應，「是的！都是東橫INN噢。」

文章曝光後，引來1.3萬人都狂讚，「便宜啊，屌打台灣住宿，一晚1500元含早餐」、「東橫INN是我東海道之旅的『伙伴』，沿途大多數地方也有，不能說極好，但夠方便」、「十點送一晚最棒！還可以跨國累積（日德都住過）」、「（房間）小歸小，但簡單又方便」、「還滿好住的...早餐的咖哩飯很好吃」、「東橫的CP值真的很高，除非當地沒有，不然去日本首選東橫」、「早餐蠻好吃的，房間雖然陽春又小，但我覺得夠乾淨，住起來舒服，設備也齊全，有乾濕分離」、「剛開始去日本自由行也都住東橫，雖然很多年沒住了，積點都還在，會員永久有效真的很讚」、「去韓國也住東橫，長得一模一樣，還有根台日一樣的插座！超貼心」。

其他網友也推薦，「HOTEL LiVEMAX、APA、東橫INN都是好夥伴」、「Super Hotel其實也不錯」、「東橫INN和APA佔盡地鐵優勢，數大就是美」。

關鍵字：魚漿夫婦住宿飯店東橫INN東京夜景

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