想自己下廚！見1家電「價格不貴」心動　　一票勸退：買大的就對了

▲原PO有意自己下廚。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些上班族、租屋族會買小電鍋，近日有網友發文表示，他因為想要控制飲食，所以就想買個小電鍋來下廚用，這個家電買完之後有可能會後悔嗎？貼文曝光後，不少網友都建議不要買小的，「直接買正常尺寸的電鍋」、「小鍋，湯水容易溢出來」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「買小電鍋後悔可能是哪些情況」為標題發文，提到他最近想要控制飲食，所以有意自己下廚。這樣的話，小電鍋似乎就是個不錯的選擇，感覺既方便又實用，而且價格也不算貴。

只是原PO雖心想，冬天不遠了，未來用小電鍋煮小火鍋似乎挺不賴，但心中仍有些猶豫，因此想知道買了小電鍋之後，有沒有可能會後悔？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「建議買大的，除非你家爆小、常搬」、「買正常的就好」、「煮飯用電子鍋，買太小的煮飯不好吃」、「以前室友有三人份小電鍋，每次看她燜一小碗湯沸騰時都會濺湯出來，超噁」、「（買）六人份後悔，省不了多少空間，容量差一大截，東西很難塞」、「盤子放不進去，太小太難拿，很容易卡住，買最大的就對了」。

也有網友留言分享，「我買快煮鍋沒後悔過」、「不會後悔，又不貴」、「一個人，煮飯煮麵煮水餃，方便」、「只加熱的話，小電鍋好用，我朋友放一個小的在公司熱便當」、「電磁爐最萬用」、「後悔自己做飯，一個人挺難控食材的」。