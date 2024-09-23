高雄預售案來人腰斬　代銷業者改推「輕鬆換」喚買氣

▲上周央行加碼祭出選擇性信用管制措施，連自住買方都產生恐慌心態。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中央銀行19日針對打炒房出招，不僅調升存款準備率1碼，再加碼祭出選擇性信用管制措施，連自住買方都產生恐慌心態，不但高雄房市買氣瞬間急凍，近期預售案來人量已出現大幅腰斬。

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上周央行祭出第七波信用管制，掀起一波「金龍海嘯」恐慌潮，中古換屋市場首當其衝，也牽動預售屋市場的來人量，不少首購族、或想換屋的自住客都陷入觀望，擔心貸不到款或沒有寬限期，墊高購屋門檻。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，前2~3個月「限貸令」一出，已經重擊各大案場來人量，以北高熱門案為例，以往周末來人約40組，現在只剩20組，來人量已近乎腰斬。

「金龍風暴」後，買氣可說是「瞬間冷卻」，謝哲耀透露，此次打房看見央行要房市降溫的決心，算是相對利空出盡，相較前幾月限貸，最近罕見出現回籠客積極議價，看準近期房價下修的壓力大，想趁機進場撿便宜。

▲有代銷業者開始推「新成屋輕鬆換」方案，願意先簽約讓換屋族賣完舊屋後再來對保。（示意圖／記者張雅雲攝）

謝哲耀分析，有代銷業者開始推「新成屋輕鬆換」方案，願意先簽約讓換屋族賣完舊屋後再來對保，謝哲耀說：「反正銀行貸款排隊等撥款也要半年，不如給民眾半年時間先賣屋，名下無屋後再來無痛換屋，銀行也比較容易核貸。」

不具名代銷透露，市場置產客通常分為小資族跟高資產族群，第二屋限貸5成後，用低自備購屋的小資投資客，已銷聲匿跡，此次房市購屋信心遭受重擊，預期928檔期乃至第四季部分新案，可能採延緩推案方式因應，延至明年第一季後再進場試水溫。

大高雄建築公會理事長洪光佐分析，由於首購族貸款成數不受影響，預計1~2個月後，首購案信心陸續回升後，買氣可回溫，但價的部分修正幅度預估不大。

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