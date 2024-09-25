金龍海嘯！專家坦言「房價下修1成」　建議1種人可進場

▲專家認為，房價有機會下修5-10%，自住需求者今年應勇於進場撿便宜。（圖／鏡週刊提供）

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央行祭出打炒房第七波信用管制，房市交易量受衝擊是市場共識，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨就說，交易量將下修3至5成。在不動產業界打滾多年的FB好宅攻略版主管清智也說，占市場六成的多屋族、置產、投資族群，之後再進場意願大降。

至於消費者最關心的房價，各方看法不一，雖然建商、代銷多數認為在成本上漲、大建商口袋資金仍充足下，要降價有難度，但也有不少專家學者持不同看法。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛就說，房價即便有首購小白支撐，還有預售做球，但再漲有限，最快年底前就會鬆動、修正。

台北大學不動產與城鄉環境學系教授彭建文認為，在資金緊縮下，購屋族追價能力有限，短期房價觀望氛圍濃，中長期將小幅下修，「上波房市低點2016年房價跌10到15％，我認為未來1到2年，下修10％很合理。」但他也認為除非有國際經濟危機、地緣政治風險，否則房價大跌很難看到。

徐佳馨則認為今年第四季房價有機會下修5至10％，特別是《平均地權條例》上路前，可轉約的預售屋，有可能成為區域行情的破壞者，至於中古屋則視個別屋主的財務狀況而定。「我也認為第四季價格會鬆動，幅度在5％以內，其實從信義房價指數來看，8月的台北房價已經下跌了。」馨傳不動產智庫執行長何世昌說。

黃舒衛表示：「過去市況好時，建商惜售，等財務平衡之後，再把保留的2、3成戶數高價出售。但未來買房的門檻拉高，建商去化恐難上加難，是否成為降價讓利的關鍵，甚至壓垮建商、銀行的第一張骨牌，值得觀察。」

縱使對房價看法不一樣，但多數都認為「買方市場來臨」，尤其有剛性需求的購屋族，建議現在就積極看房，有機會在第四季撿到便宜。管清智則認為，房子終究為民生必需品，政府出手降溫對產業長期發展有利，通膨壓力無解，「年輕人該買房還是要買，但不要好高騖遠，過度膨脹自身財務。」



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