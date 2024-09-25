高市Q3標地顯冷　城揚董座逆勢砸8.49億買精華地創價

▲城揚建設集團董事長楊振宗以私人名義下砸8.49億元，入手雄中段577坪地，換算地價146.8萬元。（圖／高雄市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
高雄市地政局25日辦理第三季土地標售，共推出8標10筆土地，最終共7標土地標脫，標脫率達87.5%，儘管受央行打房影響，仍有大建商危機入市，城揚建設集團董事長楊振宗以私人名義砸下8.49億元入手577坪地，換算地價146.8萬元，為此次標售單、總價最高土地。
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此次高雄市地政局釋出8標10筆土地，合計總面積約1300坪，總底價約14億元，25日開標共18有封標封投標，最終共7標土地標脫，標脫率87.5%，總得標金額為14.9億元，溢價率僅約6%。
▲業界原本預估本次標售應為「度小月」意味，開標人潮也不像以往擠滿會議室。（圖／記者張雅雲攝）
由於此次標售好幾塊土地都不大，多為150坪內的小地、畸零地，業界原本預估本次標售應為「度小月」意味，開標人潮也不像以往擠滿會議室，整體表現雖議價率不高，仍引來大建商出手。
其中面積最大的第一標，為高雄火車站生活圈的578.49坪「特商區」建地，由城揚建設集團董座楊振宗以私人名義取得，總價約8.49億元標脫，換算單價來到146.8萬元，奪下本次標售的單、總價雙冠王。
|標號
|行政區
|地段
|地號
|面積
|得標總價
|得標人
|投標數
|1
|三民
|雄中段
|11、14
|578.4 坪
|8 億 4930 萬
|楊振宗
|1
|2
|三民
|雄中段
|74
|355.19 坪
|4 億 7806 萬
|永特投資
|1
|3
|仁武
|福清段
|18
|204.68 坪
|6900 萬
|林姓自然人
|6
|4
|鳳山
|鳳清段
|196
|150.3 坪
|1 億元
|3 位自然人
|7
▲高市Q3土地標售主要結果。資料來源：高雄市地政局。（ETtoday製表）
城揚建設集團副總經理許承凱表示，高雄新車站未來改建完工後，將成為高雄交通新門戶，突顯該區交通優勢，因此非常看好區段未來發展，該地尚未進行產品規劃，不急著開發，開案時間未定。
另一標同樣位於雄中段，土地面積約355坪，由永特投資以約4.67億元得標，換算單價131萬元，市場預計，未來雄中段開價將出現「坐5望6」的行情。
富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，此次標售剛好遇上政府打房力道加重，市場氛圍轉趨保守，不少建商收手觀望保留現金，因此成交價都在行情內，不少小地、畸零地也都是以自用為主。
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