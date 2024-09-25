高市Q3標地顯冷　城揚董座逆勢砸8.49億買精華地創價

▲城揚建設集團董事長楊振宗以私人名義下砸8.49億元，入手雄中段577坪地，換算地價146.8萬元。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市地政局25日辦理第三季土地標售，共推出8標10筆土地，最終共7標土地標脫，標脫率達87.5%，儘管受央行打房影響，仍有大建商危機入市，城揚建設集團董事長楊振宗以私人名義砸下8.49億元入手577坪地，換算地價146.8萬元，為此次標售單、總價最高土地。

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此次高雄市地政局釋出8標10筆土地，合計總面積約1300坪，總底價約14億元，25日開標共18有封標封投標，最終共7標土地標脫，標脫率87.5%，總得標金額為14.9億元，溢價率僅約6%。

▲業界原本預估本次標售應為「度小月」意味，開標人潮也不像以往擠滿會議室。（圖／記者張雅雲攝）

由於此次標售好幾塊土地都不大，多為150坪內的小地、畸零地，業界原本預估本次標售應為「度小月」意味，開標人潮也不像以往擠滿會議室，整體表現雖議價率不高，仍引來大建商出手。

其中面積最大的第一標，為高雄火車站生活圈的578.49坪「特商區」建地，由城揚建設集團董座楊振宗以私人名義取得，總價約8.49億元標脫，換算單價來到146.8萬元，奪下本次標售的單、總價雙冠王。

標號 行政區 地段 地號 面積 得標總價 得標人 投標數 1 三民 雄中段 11、14 578.4 坪 8 億 4930 萬 楊振宗 1 2 三民 雄中段 74 355.19 坪 4 億 7806 萬 永特投資 1 3 仁武 福清段 18 204.68 坪 6900 萬 林姓自然人 6 4 鳳山 鳳清段 196 150.3 坪 1 億元 3 位自然人 7

▲高市Q3土地標售主要結果。資料來源：高雄市地政局。（ETtoday製表）

城揚建設集團副總經理許承凱表示，高雄新車站未來改建完工後，將成為高雄交通新門戶，突顯該區交通優勢，因此非常看好區段未來發展，該地尚未進行產品規劃，不急著開發，開案時間未定。

另一標同樣位於雄中段，土地面積約355坪，由永特投資以約4.67億元得標，換算單價131萬元，市場預計，未來雄中段開價將出現「坐5望6」的行情。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，此次標售剛好遇上政府打房力道加重，市場氛圍轉趨保守，不少建商收手觀望保留現金，因此成交價都在行情內，不少小地、畸零地也都是以自用為主。

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