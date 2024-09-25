公益路85度C、路易莎齊撤場　在地：停車費比咖啡貴





▲台中第一間「85度C台中公益店」經營20年後租約到期退場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市富有名氣的公益路商圈，一向是餐飲重鎮也是全國知名品牌爭相插旗的熱點，不過位於公益路上近期路易莎咖啡、85度C兩間連鎖店齊刷刷選擇退場，且2間皆是公益路少見的角間店面，信義房屋專家認為，大型連鎖業者租約到期撤點，商圈轉型所致。

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公益路商圈轉型，大型連鎖品牌任務達成後，連85度C都因租約到期，撤出經營20年的公益店，據了解，「85度C台中公益店」更是該集團在中部的第一間店，對該集團與台中人意義非凡。

▲距離「85度C台中公益店」步行僅2分鐘、約130公尺的距離，經營5年的路易莎咖啡台中公益門市，也選擇撤出。（圖／記者陳筱惠攝）

不過就距離「85度C台中公益店」步行僅2分鐘、約130公尺的距離，經營5年的路易莎咖啡台中公益門市，也選擇撤出，兩大連鎖咖啡店紛紛撤場，大型連鎖咖啡業只剩龍頭星巴克獨撐。

台中市陳小姐點出：「公益商圈是很棒的餐飲天堂，但說實話周邊真的太難停車，停車費一小時隨便就60元起跳，還遇到半小時50元的停車場，稍稍坐得比較久一點，停車費就比一杯咖啡要貴上許多。」

網友則認為：「公益路上租金高到嚇人，很多店家都無法負擔。」不過是否真的是租金問題，信義房屋公益忠明店專案經理曾志凱則認為：「除階段性任務結束，租約到期也是主因，經過疫情後許多店家轉型，公益商圈也在轉型，在性價比沒有差太多之下，特色小店反而相對吸引消費者。」

▲經查兩間店面雖然已撤出，但未見招租訊息，且2店面似乎都已經有人接手。（圖／記者陳筱惠攝）



「85度C台中公益店」共2層樓，總面積94.4坪，而房東竟是全台最大地主台糖，而「路易莎公益店」則是樓店，1+2樓總面積247.86坪，有另外拆樓層分租，自然人老房東則持有近30年。

經查兩間店面雖然已撤出，但未見招租訊息，且2店面似乎都已經有人接手，實際走訪，工程車與帆布皆已掛上，對此，曾志凱表示：「以公益商圈來說，平均建坪的租金行情從1500~3000元都有，該2間店面都是角間店面，若平均抓2千元上下，月租金也得來到18萬元、20萬元。」

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