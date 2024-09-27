▲桃園青埔新地標「樺龍淳藝」開工，結合時尚、科技進入未來住宅時代。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

桃園青埔，憑藉著高鐵、桃園國際機場等交通利多，以及多項國家級重大建設的加持，已快速崛起為北台灣炙手可熱的置產重鎮。其中，青埔美術館特區作為該區最後的壓軸開發地，更成為住宅新興熱點。最新建案「樺龍淳藝」已於近日舉行開工典禮，將為青埔再添一座新地標。

▲▼「樺龍淳藝」於23日舉行開工典禮， 同時公布開工前已銷售成績亮眼。（圖／記者姜國輝攝）

樺龍集團早在20年前便看好青埔的發展潛力，並以「世界城市」的高度進行區域布局。隨著桃園航空城計劃即將啟動，青埔將轉型為亞太區的重要經貿樞紐，吸引大量人流、資金流與信息流，帶動區域內的居住與生活機能全面升級。

樺龍集團總經理特助林芸禾表示，「青埔經過數十年發展，基礎建設逐步成型，未來航空城計劃的啟動，將進一步推動青埔轉型為亞太區的重要經貿樞紐。林芸禾指出，青埔在地理位置上佔據極大優勢，擁有高鐵、機場與港口的便利交通，未來的航空城計劃將帶來龐大的產業發展機會，預計青埔將吸引大量人流與資金，房地產升溫成焦點。」

▲▼樺龍淳藝設計融合了當代時尚與未來感，其Twin Tower的雙塔造型，將成為青埔的新地標。（圖／樺龍淳藝提供）

「樺龍淳藝」建案坐落於青埔美術館特區的核心地段，由知名建築師劉博文與哈佛建築大師呂建勳聯手打造。建案設計融合了當代時尚與未來感，其Twin Tower的雙塔造型，將成為青埔的新地標。該建案在公設空間上也導入兼融身心動靜平衡的規劃，除了藝術大廳、多功能閱覽室的靜謐美感，也規劃罕見的室內羽球場及小朋友戶外攀岩區挹注社區能量。

此外，「樺龍淳藝」在規劃上也強調環境與建築的共融，並將現代科技融入社區規劃。全案所有住戶車位皆配備電動車充電樁，並搭載EMS（能源管理系統），為住戶提供安全節能的使用體驗。林芸禾進一步解釋，「未來電動車充電需求將持續攀升，樺龍淳藝提早預備相關設施，不僅為住戶提供便利，還可避免未來管理問題及安全隱患。」

▲▼樺龍淳藝公設空間上也導入兼融身心動靜平衡的規劃，規劃罕見的室內羽球場，且強調環境與建築的共融，所有車位皆配備電動車充電樁，並搭載EMS系統。（圖／樺龍淳藝提供）

永循能源科技副總經理吳小金也指出，「配備充電樁的設計將為住戶提供極大便利，不必再外出尋找充電站。此外，這樣的設計可提升住戶生活質量，讓住戶回家後即可隨時為電動車充電，同時也使管委會能夠訂立明確的收費標準，避免日後管理上的衝突。」

青埔美術館特區的開發邁向新階段，「樺龍淳藝」不僅以前衛的建築美學引領區域發展，還結合了現代科技與環境保護的理念，預示著青埔住宅市場的未來趨勢。隨著桃園航空城計劃的推進，青埔的發展潛力無限。

▲樺龍集團總經理特助林芸禾。（圖／記者姜國輝攝）

▲永循能源科技副總經理吳小金。（圖／記者姜國輝攝）

樺龍淳藝官網：https://www.hualongchunyi.com.tw