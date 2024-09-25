「晚婚、晚生」成趨勢　專家曝房市三大變化

圖文／鏡週刊

根據內政部2023年人口統計資料，台灣男女初婚平均年齡再創新高，男性初婚年齡為32.9歲，女性則為31歲，而全台平均生育年齡達32.4歲，顯示晚婚晚生的現象日益加劇，成家年齡漸長，也同步影響房市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，現代年輕人在30歲以上才選擇結婚生子，這主要受到高學歷、高壓力及高獨立性等因素影響。現代人更加重視個人自由與生活品質，尤其女性的自主性日益提升，不再將結婚生子視為人生必經之路。此外，追求職業成就、高房價與高通膨所帶來的生活與經濟壓力，也使得人生大事無法按部就班地進行。

張旭嵐強調，晚婚晚生趨勢將對房市產生三大變化：首先，「租屋需求增」，隨著單身期延長，許多年輕人選擇租屋而非購屋，這帶動了租屋市場的熱度；其次，「購屋需求延」，特別是三房以上的家庭型住宅購屋需求恐將延後或降低；最後，「購屋小宅化」，隨著單身或小家庭比例上升，對小套房及兩房以下住宅的需求將顯著增加，改變市場的供需結構。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，隨著房價不斷上漲，年輕人面臨的房貸負擔也愈加沉重。目前全台第二季的平均房貸負擔已突破千萬元，新北市每月的平均房貸負擔約為4萬元，台北市則更高達6.5萬元，使年輕人在購屋與成家的路上面臨更多挑戰。尤其台北市的就業競爭激烈、物價高，累積財富以實現買房成家的期間也相對更長。



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