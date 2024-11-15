看上中古屋！仲介突爆「1內幕」他猶豫了：真的很喜歡　網勸別碰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看中一間中古屋，不過仲介告知，屋主急需錢加上重新整理房子，於是以該房做抵押，跟民間借款400萬元；聞言，他陷入兩難，一邊擔心未來會有糾紛，一邊又很喜歡這間房。對此，網友們風向一面倒，紛紛勸他別碰，「新手不要碰任何有問題的房子，保命放第一位。」

網友在臉書社團「買房知識家」提到，近期看了一間中古屋，目前尚未簽約，雖然他心動不已，不過仲介告知，屋主因急事加上翻修此房，於是以房屋做抵押，跟民間借款了400萬元。

原PO直言，「聽到是民間貸款，有點遲疑要不要下手，畢竟真的很喜歡這間房子，又擔心會有後續糾紛及債務問題，希望各位可以給點意見，我是新手不是很了解這塊。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

對此，網友們紛紛回應，「民間貸款？當舖還是地下錢莊，那你就穩死的」、「千萬別聽房仲的嘴，然後如果你是屋主會怎麼做？在極端的情況之下，你會還債還是跑路」、「我不會買，事情太複雜」、「買房是人生大事，越重要的事情越不能急，案件單純的房子其實很重要，別淌這渾水」、「個人建議容易有糾紛的就不要碰比較好」。

另外，也有過來人指出，「之前我也有碰過，不過一定要堅持先塗銷，後面再繼續走流程。當初屋主有給我電話，叫我跟他聯絡，他想要我先出錢私下先幫他塗銷，他說他沒錢，等賣了再還我，被我直接拒絕...給你參考。」