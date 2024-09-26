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金龍海嘯嚇退投資客　預售換約見「跌回合約價」案例

▲▼城市，都市，台北，都市計畫，房地產，房價，社會，居民，居住正義，住宅，房市，通貨膨脹，消費，生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲資深投資客認為目前操作確實困難度提升，建議購屋族再讓子彈飛一下。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

央行19日祭出第7波選擇性信用管制打房，掀起「金龍海嘯」，實際觀察房屋交易平台已出現「平轉賠售」逃命災情陸續出現，以台中來說，預售屋換約物件中，有跌回合約價的案例，也有從8月開賣經過919後，直接再降370萬元。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

觀察待售物件價格波動，尤其是9月19日隔日，出售降價訊息增加，主因「第2戶限貸5成、第3戶限貸3成」的最新措施，Ｗ姓投機客表示，目前平轉的單大約離交屋還有一些時間，不過面臨下半年大批交屋潮，未來半年「賠售」訊息則是有機會變多。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 預售屋換約物件中，有跌回合約價的案例，也有從8月開賣經過919後，直接再降370萬元 。（圖／記者陳筱惠翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

Ｗ姓投機客說：「現在投機客就兩條路，湊現金買之後再辦週轉金，賣不掉小賠出場，但若市場沒人接盤，預售屋就是以最大賠售出場概率，與建商解約認賠15％。」

法拍小哥陳俊廷接受採訪說：「現在最嚴重的狀況就是貸不到款，加上接手的人越來越謹慎，銀行＋央行聯手抽銀根之下，現階段握有預售屋的投資客，有立即交屋壓力的投資客，比較容易選擇斷頭出場，但畢竟這幾年房價還是增漲，沒有立即交屋風險的投資客，就有機會在時間差下變出貸差金額繼續持有。」

但投資客也有分程度，中古市場可以區分6～9月間買房的人，會有預期貸款成數，這區間籌碼會鬆動，也有望帶動房價下修，但920過後進場的，就有風險意識，代表資金、能力足夠，不過陳俊廷也說：「目前操作確實困難度提升，建議購屋族再讓子彈飛一下。」

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關鍵字：房市金龍海嘯預售屋信用管制投資客平轉賠售換約法拍小哥

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