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過戶→撥款期拉長成建商夢魘　地政士：先畫靶再射箭

▲▼買房,下訂,預約,漲價,紅單,違約金。（圖／記者陳建宇攝）

▲房貸鬧錢荒，造成許多市場亂象，苦了消費者，也苦了建商。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房貸鬧錢荒，造成許多市場亂象，建商坦言，「現在過戶到撥款的時間拉得很長，期間若客戶出什麼問題，像是房屋被查封等，是一大風險。」地政士也坦言，這段時間對建商是一大夢魘，建議業者可以「先畫靶，再射箭」。

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房貸錢荒不僅讓消費者頭痛，也苦了建商。新竹議員建商、臺灣省不動產開發公會理事長吳國寶表示，由於現在銀行的態度就是總量管制，房貸還一戶、撥一戶，大家都在排隊等撥款，使得「過戶到撥款」拉得很長，動輒1~2個月，久的甚至達4~5個月。

吳國寶說：「房屋已過戶、但銀行尚未撥款的這段時間拉長，對建商的風險很大，如果這段時間客戶把房子拿去融資、或房屋被查封等，那建商怎麼辦？呼籲政府要正視這項問題，替營建業者多想想。」

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲銀行放貸水位滿，許多購屋族都在等撥款。（示意圖／ET資料照）

金門地政士所長蕭琪琳表示，過戶後、撥款前的這段時間，權狀還沒在買方手上，拿去融資貸款的可能性較低，不過確實可能發生被查封的狀況，有心人士甚至可能製造假債權，這段時間如果拉太長，對建商來說確實是一大夢魘。

地政士鄭文在表示，在銀行放貸資金緊縮的環境下，這項問題確實一一浮現，建議建商業者先向銀行打聽排撥狀況，以決定送過戶的時間點，也就是「先畫靶，再射箭」的概念，能降低建商部分的風險疑慮與擔憂。

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關鍵字：簽約過戶貸款排隊撥款新竹議員建商臺灣省不動產開發公會吳國寶金門地政士蕭琪琳

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