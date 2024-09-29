過戶→撥款期拉長成建商夢魘　地政士：先畫靶再射箭

▲房貸鬧錢荒，造成許多市場亂象，苦了消費者，也苦了建商。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房貸鬧錢荒，造成許多市場亂象，建商坦言，「現在過戶到撥款的時間拉得很長，期間若客戶出什麼問題，像是房屋被查封等，是一大風險。」地政士也坦言，這段時間對建商是一大夢魘，建議業者可以「先畫靶，再射箭」。

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房貸錢荒不僅讓消費者頭痛，也苦了建商。新竹議員建商、臺灣省不動產開發公會理事長吳國寶表示，由於現在銀行的態度就是總量管制，房貸還一戶、撥一戶，大家都在排隊等撥款，使得「過戶到撥款」拉得很長，動輒1~2個月，久的甚至達4~5個月。

吳國寶說：「房屋已過戶、但銀行尚未撥款的這段時間拉長，對建商的風險很大，如果這段時間客戶把房子拿去融資、或房屋被查封等，那建商怎麼辦？呼籲政府要正視這項問題，替營建業者多想想。」

▲銀行放貸水位滿，許多購屋族都在等撥款。（示意圖／ET資料照）

金門地政士所長蕭琪琳表示，過戶後、撥款前的這段時間，權狀還沒在買方手上，拿去融資貸款的可能性較低，不過確實可能發生被查封的狀況，有心人士甚至可能製造假債權，這段時間如果拉太長，對建商來說確實是一大夢魘。

地政士鄭文在表示，在銀行放貸資金緊縮的環境下，這項問題確實一一浮現，建議建商業者先向銀行打聽排撥狀況，以決定送過戶的時間點，也就是「先畫靶，再射箭」的概念，能降低建商部分的風險疑慮與擔憂。

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