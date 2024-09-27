全台首場F1賽車秀選七期　在地曝：豪宅蒐藏級名車都在這1層

▲台中將迎來全台首場F1賽車秀，活動場地就在七期市政路上。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中將迎來全台首場F1賽車秀，活動場地就在七期市政路上，而該路段不但房價矜貴，車位價格同樣也是一等一。觀察實登資料，2024年西屯區預售屋登錄內車位價格以七期市政路最高，一個就要360萬元。專家也透露豪客買豪車的小趣聞。

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據實登揭露，位在市政路、惠文路口新預售案「雲頂」，規劃地上36層、地下8層，根據內政部實價登錄一筆頂樓戶交易資訊，所購買的地下一樓車位價為360萬元，登記面積為7.7坪，登上2024年台中最貴車位。

而早2年進場、同樣位於市政路的「由鉅惟上」32樓戶也出現地下一樓車位290~360萬元的交易紀錄，另外七期商辦案「聯聚中維大廈」的商場登錄的11個地下一樓車位皆是320萬元。

▲七期房價高，車位價格自然也水漲船高，除了預售屋外，中古豪宅目前平均車位價250～300萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

另外甫推出即受到熱烈迴響的「寶輝101 Theater South」，實登車位價格出現地下2樓車位355萬元的紀錄，工程人員指出：「地下室開挖越深、工法越難成本也越高，成為主要影響車位價格的因素，工程技術含量越高，成本也越高，將反映在車位售價上。」

七期仲介簡剴延則分享：「七期房價高，車位價格自然也水漲船高，除預售屋外，中古豪宅目前平均車位價250～300萬元，而如寶輝、聯聚等一線品牌，大約就會落在320～350萬元。」

▲部分富豪有蒐藏名車、古董車習慣，為了能夠讓愛車不受影響列隊，反而會大手筆買下底層連號車位。（圖／記者陳筱惠攝）

簡剴延也分享一個小趣聞：「與市場不同的是，七期富豪們買車位，不一定會挑選在售價較高的地下一樓，而是越底層越受青睞，主要是部分富豪有蒐藏名車、古董車習慣，為了能夠讓愛車不受影響列隊，反而會大手筆買下底層連號車位，而平常的代步車才會放在人來人往的地下一樓、二樓。」

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