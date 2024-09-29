除濕機「1功能」要定期測！台電示警：不正常須停用及報修

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多民眾生活離不開除濕機，台電電力粉絲團28日發文，提醒「不溢外沒意外」，「使用除濕機要避免嚇人的意外，記得小心不能『溢外』。」尤其連續雨天濕氣重，開除濕機頻率較高時更要留意，「如果水箱的水太滿溢出，遇水易產生短路」，若再加上老舊電線外露，就可能導致電線走火，引發自燃意外。

連續降雨時濕氣難免重，使用除濕機的頻率就會提高。台電電力粉絲團提醒，使用除濕機時，要特別注意「不溢外沒意外」的原則。因為如果除濕機的水箱水滿溢出，遇水易產生短路，尤其是老舊電線外露的情況下，更有可能導致電線走火，引發除濕機自燃的火災意外。

為了避免除濕機「溢外」造成的危險，台電提供了三個撇步。首先，「定期檢查測試滿水停機功能」，可以把水箱裝滿後啟動除濕機，看看水箱水滿後，除濕機是否能正常自動斷電。如果功能故障，就要立即停止使用並報修，以免發生危險。

其次是「水箱須裝置妥當」，使用除濕機時，要確保水箱裝置妥當，避免水箱傾斜讓水溢出，導致水濺入機體而故障，或是引發觸電等危險。

最後是「要定期清潔水箱」，若沒有定期清理，容易滋生黴菌影響家庭衛生，水箱濕氣也可能讓除濕機內零件受潮，增加故障率。所以，定期倒水清潔也是非常重要的。台電最後還用hashtag補充2點，「除濕機濾網也要定期清潔」、「開除濕機時周邊別放易燃物」，提醒民眾注意用電安全。