怕爆被騙！委託賣房不到1天「有人要下斡了」　內行點頭曝關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有屋主委託賣房，結果不到一天時間，就得知似乎有買家要下斡旋，忍不住難以置信，「是真的有這位『買家』嗎？」直呼速度未免太快。信義房屋專家就表示，這可能代表屋主的房子品質不錯、價錢也漂亮，如果是擔心會被殺價，屋主可以堅持不降低價格，不用想太多。

屋主在「買房知識家」表示，最近有在賣房，把房子委託給仲介，沒想到不到一天的時間，就有買家要下斡旋。但他就不禁疑惑，「是真的有這位『買家』嗎？還是什麼不可告人的秘密？速度未免太快了吧！」

看到貼文後，就有過來人分享自己的情況，「下午房仲告訴我物件，我晚上下班下斡旋，當天晚上9:00就買到了，沒有什麼奇怪」、「我現在買的這間房子，屋主才剛放，我就買了」、「還好吧！我家也是第一天就有人下斡，第三天就賣掉了，而且是高於附近行情（舊公寓）。」

還有網友表示，「我遇過，當天發物件，隔天一早8點已經三組約看，然後看過三組都要下斡，我就是其中一組」、「我家社區鄰居四小時賣掉…（竹北高鐵這很瘋）」、「你心裡有個底價，他賣到的你底價就好啦， 賣房子不也是希望趕快賣出嗎？」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這可能代表屋主的房子品質不錯、價錢也漂亮，馬上就能找到有需求的客人。如果是擔心會被殺價，屋主可以堅持不降低價格，不用想太多。