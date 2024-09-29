越住越好運！家門前有「富、貴風水局」不怕沒錢

作者：幸福空間

▲（示意圖；圖片提供／幸福空間）

站在家門前，如果你能看到連綿不斷的山脈或者是面前寬廣的湖水，這不只是一幅美麗的風景畫，更是風水學中提升運勢的秘訣之一。新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版在《簡少年現代生活改運書》，揭示了一個實用的真理：你知道為什麼在風水學中，擁有眼前綿延的高山和前方寬廣圓潤的湖泊會被視為財富和權力的象徵嗎？簡少年指出，大部分的「貴局」（代表地位和權力）都與山有關，而「富局」（代表財富）則與水有關，指引我們如何與周圍的環境和諧共處，從而提升自己的運勢。

Tips 1 門前湖水富無邊，背靠山峰步步高

如果你想為家裡找一個富的風水局，找門前有大湖的就對了。如果要找貴的，那就是你門前看出去有山，步步高升，這個是最容易看出來富貴局的做法。你可能會想說，現在大多住在市區裡，哪有這種風水局可以住。其實還是有機會的，因為可能住在公園邊，這公園中間有大湖，或是前面是公園、後面是山，也是一樣有步步高升的機會，建議大家可以好好去觀察公園邊的房子，其實很多都是不錯的。

Tips 2 三樓以下藏富貴

看房子要注意的一點，因為古人沒有十幾樓的房子，所以建議仿照古代看五樓以下比較準，甚至是三樓以下會更準，這些都是簡單可以完成富貴局的做法。

Tips 3 龍氣地帶住豪宅

另外還有一種更簡單的做法，我們什麼人，應什麼運，住什麼房子。也就是說這一帶的房子如果都住有錢人，這個地方一定是富的，有龍氣的地方，不然怎麼會住這麼多有錢人。

回到富貴的風水局，其實還是有一些矛盾問題。例如要前面有座超大的湖，這種屋子裡通常濕氣很重，要記得常常除濕。要正前面有群山步步高升，通常代表你住在郊區，所以交通可能會不方便，這些富貴的局通常有一好沒兩好。

水為什麼叫做富？水，可以栽種東西，就是資源。今天我有資源，可以耕耘，我就可以整合大家，讓大家一起來參與，把錢集中在一起，有錢大家賺。有水池，代表你資源很夠，一直讓各種東西在其中流轉。資源是要拿來種東西的，不是拿來爽的，所以人生也是一樣，今天你要有錢，一定要囊括各種資源，這樣大家都願意把錢投進來，當越來越多人投錢進來，你的水越來越大，你的資源也越來越多，賺錢越來越輕鬆。所以很多人說人脈就是錢脈，因為人脈就是資源嘛。

舉例來說，你今天要合作一個案子，忽然間需要認識某一個大老闆，這種大老闆是有錢你也買不到跟他吃一頓飯。但是剛好你知道，你的叔叔跟他是國中同學，這就不得了。叔叔講一聲，帶上姪子來跟大老闆敘個舊，這樣吃個飯就合作起來了，這個就是資源的觀念。所以要富貴的狀態就是心要開闊，有錢願意跟別人分。但除此之外，想要富貴，希望人生一直有錢下去，也要審慎自己的信用。如果今天做不到，就不要輕易說出讓人相信的話，如果你守信用，大家越來越相信你，總有一天你會出頭，你就能成為富貴之人。

風水上帶給我們知識，讓我們知道門前要有大又圓的湖，以及山，各是什麼意思。你看得遠，心就開闊，基本上很容易平步青雲。富貴之人有錢的原因，大致上就這幾個方向，大家可以去參考和實踐看看。而八字上講的平衡及之前說的有錢是什麼狀態？簡單說，是一種「你有多少能力就賺多少錢」。有時候生活中有些錢太龐大，你看得到但吃不到，你就勉強自己去拿到；有時是你能力很強，卻去賺那很小的錢，或是該拿的錢不拿，這就是用牛刀殺雞，這樣也賺不到錢。所以你要去找到最好的位置，符合你的能力、跟你做的事，又剛好能賺到錢，不要去做沒有錢的事。也不要去做感覺很能賺錢，但你其實不擅長的事。

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※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

【本內容節錄自編輯精選好書《簡少年現代生活改運書》】

書名：簡少年現代生活改運書

出版社：時報出版

作者：簡少年



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