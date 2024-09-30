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台中「香蕉新樂園」再爆歇業　臉書、IG一夜秒刪

▲▼香蕉新樂園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市北區懷舊餐廳「香蕉新樂園」再驚爆歇業，一夜之間紛絲團、IG全刪。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2020年5月時受到疫情衝擊，而宣布熄燈的台中懷舊餐廳「香蕉新樂園」，2個月後由新團隊接手經營，2023年則再度轉手。豈料9月底，該餐廳再驚爆歇業，一夜之間紛絲團、IG全刪。

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位於台中市雙十路「香蕉新樂園」是台式復古風餐廳，店內陳設柑仔店、復古三輪車，照相館、理髮店、電影院及小學堂等，營造濃濃懷舊氛圍，不僅吸引外地遊客必定造訪，名氣響亮也是台中觀光旅遊網上的推薦餐廳之一。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「香蕉新樂園」短暫出現停業公告。（圖／讀者提供）

2020年經歷熄燈再亮燈，店家曾短暫秀出停業公告，並表示「致敬愛的香蕉新樂園粉絲，原先預期是希望能將昔日在老街景『看戲甲飯 』風貌重現，以說書、說菜、集結說唱藝術來傳遞中部開拓史，讓香蕉新樂園成為文化中的璀璨明珠，為中部這方天地錦上添花！」

「只可惜，美麗的文化夢想再美，也無法承受過高的租金壓力，因而決定將香蕉新樂園停業，感恩大家長年的支持與愛護！」

而歇業原因直指租金，經查，「香蕉新樂園」為2層樓店面，總面積約177坪，最原始房東自2001年起就是賴姓家族持有至今，中間還多次贈與、繼承，持有人多達11位，惟該店家佇立多年，並無實價登錄可查詢租金。

▲▼台中復古懷舊風的香蕉新樂園重新開幕。（圖／記者鄧木卿攝）

▲「香蕉新樂園」為2層樓店面，重新開幕時相當熱鬧。（圖／資料照）

不過，21世紀不動產資深經理沈政興評估：「雙十路上距離熱鬧的一中街並不遠，該區段平均每坪租金行情目前落在1200~2000元間，以該店面為雙面臨路角間，指標性夠來說有機會租金行情落在2500元，推測租金區間25萬元以上。」

實際詢問在地開業超過30年的店家，低調老闆則回應：「租金確實不清楚是不是主因，但歇業是確定的，而且很臨時，不過近期一中商圈餐飲業並沒有大幅衰退，反而有在轉型。」老闆認為應該並非生意太差所致。

雖然「香蕉新樂園」臉書與IG、甚至Google地圖都已經消失，但根據過去評論，消費者對店家評價仍高擁有4顆星，不過至截稿前無法聯繫店家，究竟歇業的真相是否為租金，不得而知。

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關鍵字：台中餐廳歇業租金觀光臺菜餐廳香蕉新樂園北區老店

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