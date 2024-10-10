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兄弟檔分家？　在地：台中房市特殊景象「雙品牌競爭」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大城建設持續加碼首購、自住為主的北屯區，包含機捷特區「大城光年」以及第4季將公開的「大城吾界」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房地產隨著土地價格飆升，南屯、北屯等地區房價屢創新高，吸引眾多建商推案進駐，部分老字號建商不論是兄弟、第二代接班，在市場推出雙品牌路線，各自經營不同領域，依然展現出良性競爭的市場氛圍，也成為台中市場相對有趣的現象。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

台中知名的兄弟檔開發商，包含資深建商大城營建機構與元城建設，近期兩間開發商都在北屯、南屯創下佳績。另外還有二代接班後的親家建設與允將建設，更在危老整合、頂級商辦、能源事業走出創新領域。另外坤悅、坤聯富、坤聯發則是分別深耕不同領域族群，逐漸走出差異化。

其中成立35個年頭的大城建設，從台中廍子一路推到新興重劃區擁有「廍子王」稱號，手中的土地庫存量最高逾2萬多坪，大城建設持續加碼首購、自住為主的北屯區，包含機捷特區「大城光年」以及第四季將公開的「大城吾界」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大城建設董事長賴源釗胞弟賴源旻所創立的元城建設主攻南屯區推案。（圖／記者陳筱惠攝）

由大城建設董事長賴源釗胞弟賴源旻所創立的元城建設，早期以新古典風格奠定市場知名度，開發區域偏好成熟市區，如南屯區黎明商圈新案「元城生生」，就是耗費數年才整合出近900坪的土地，最高單價來到71.4萬元。

此外，親家建設與允將建設同樣是兄弟檔，親家建設董事長張鈞豪日前跨足綠電產業，打造全台最大儲能廠，並邁大步進軍台北大安區推出都更案「親家JIA」，同時亦積極整合台中精華危老土地。

而允將建設董事長張志豪則是將開發觸角拓展至頂級商辦，包含台灣大道的「允將TST台灣之鑽」商辦案，更是創下每坪92.7萬元天價，也開啟台中豪辦新高價。

▲▼台中,七期重劃區,台灣大道,允將建設,親家建設總部。（圖／記者姜國輝攝）

▲老字號建商在推出雙品牌路線後，各自經營不同領域。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「台中擁有30年以上資歷的老牌建設公司，都經歷過921大地震及多次金融風暴的洗禮，這些建商在推出雙品牌路線後，即使各自經營不同領域，依然展現出良性競爭的市場氛圍，並在消費者心目中建立1加1大於2的品牌形象。」

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「即使面對央行政策的限貸影響，自住客層仍是房市的穩定力量，台中雙品牌建商不僅在北屯、南屯等區域屢創佳績，也在房市上演出一場各顯特色的品牌競爭戰，為房地產市場注入更多活力與創新。」

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關鍵字：台中市房地產建商多元化競爭兄弟檔台中推案

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