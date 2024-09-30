高房價變金鐘罩？　928雙北預售案來人略減10~15%

▲代銷業者表示，央行打房，首當其衝的是成屋市場，預售基本上沒有太大的實質衝擊，而是一種氛圍上的影響。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行出手打房，房市景氣讓人擔憂。不過代銷業者表示，首當其衝的是成屋市場，預售基本上沒有太大的實質衝擊，而是一種氛圍上的影響，多少會有買方觀望，但來人量下降程度取決於哪一地區，像台北市這2週來人量僅下滑10~15%。

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央行日前出重手打房，祭出第七波選擇性信用管制，房市風聲鶴唳，全台房仲店頭慘兮兮，然而預售市場的影響究竟為了？

創意家副總柯仲武表示，央行祭出第七波選擇性信用管制，首當其衝的是房仲、成屋市場，而預售市場並沒有太大的實質衝擊，而是一種氛圍上的影響，政府政策一出，多少會有人先觀望，使案場來人量下降，但下降的幅度就要取決於是那一區域。

柯仲武說，如果是定位為「適合投資置產」，像是中南部部分地區總價幾百萬、1000萬元出頭，購入後準備賺價差的地區，那麼在政策祭出的肅殺氛圍中，影響程度就會較大。

不過，房價基期已高，本就沒什麼投資置產、計畫短期賺價差買盤的區域，相對的剛性需求比例更高，受影響的程度就較低，以台北市來說，總價若控制在3000~5000萬元，衝擊就相對小很多。據某代銷業者統計，台北市個案在政府政策祭出後，來人量僅下降10~15%。

▲央行打房，台北市總價7000萬元以下的預售案受影響程度較小。（示意圖／記者林敬旻攝）

至於新北市，柯仲武說，很多地區單價也動輒8、9字頭，買方的心態不會有太多的投資、投機的想法，都是屬於以剛性需求為大宗的區域。

928檔期最大案也位於台北市，文山區「元利四季莊園」全案總銷1000億，第一期推案金額達600億元。新聯陽董事長特助洪承表示，該案主打剛性需求，首購、換屋族，近期政府政策多少影響表現，目前潛銷中，並不會因為政策就延後推案，將按部就班，預計於銷售現場完成後10中下旬正式推出。

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