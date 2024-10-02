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台中9月交易量逆勢開紅盤是假象？　12區衰退20%

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲9月房地產交易台中雖然總量逆勢開出紅盤，但實際上觀察29個行政區，有20個行政區月衰退、其中更有12個行政區交易量衰退20%以上。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

9月的買賣移轉棟數出爐，台中雖然總量逆勢開出紅盤，但實際上觀察29個行政區，有20個行政區月衰退、其中更有12個行政區交易量衰退20%以上，市場人士指出，台中第四季業界已經普遍不看好，利息、房貸與過往相比都是繳雙倍，消費者也吃不消。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

觀察台中買賣移轉棟數，除蛋殼區交易外，3屯區交易量僅北屯區維持正數，南屯、西屯月交易量分別量縮25.31%、8.7％，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「7月過後的交易量是逐漸被影響，買賣移轉棟數靠著交屋潮維持的情況相當明顯。」

白洪章認為：「政策持續打擊，消費者信心度被打散也下滑很多。第四季普遍業界已經不看好，這也反應在營建股股價，全都從新高價跌回一半，目前市況氣氛很差，台中本來要推案建商往後推移，也已經從廣告量看出來，建商普遍低調怕『打出頭鳥』。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲9月買賣移轉棟數表。

中古市場部分，多間第一線房仲直言：「交易量有感下滑，最少降3成，且實際上不論是帶看、來人、來客連詢問度都是往下探低。」更聽聞不少打算獲利了結的資深投資客也看壞台灣市場，紛紛將資金轉往海外不動產，熱門區域包含日本、東南亞以及杜拜。

而台中部分整年推案量8月統計有機會突破5000億元大關，經過此次打房，「現在推案量急速下修」。

「過去幾波打房，包含《平均地權條例》，都不見得將買氣打下，這次政府直接從銀根限縮，買氣也就如同2008年金融海嘯時迅速消風。民眾房貸總額倍增、利息也從最低點翻倍至今地板價2.185％，等於都是得繳雙倍。對消費者來說也吃不消。」白洪章說。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

關鍵字：台中房市交易量買賣移轉棟數利率房貸推案量

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