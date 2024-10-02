粉絲喊不捨！　港台知名「人氣插畫家」本店餐廳月底熄燈

▲港台知名人氣插畫家爵爵&貓叔開設的「爵爵&貓叔商行」是粉絲來到高雄必朝聖的餐廳。（圖／翻攝自Facebook／爵爵&貓叔商行 ）

記者張雅雲／高雄報導

港台知名人氣插畫家爵爵&貓叔開設的「爵爵&貓叔商行」是粉絲來到高雄必朝聖的餐廳，開店至今已10年，沒想到爵爵&貓叔無預警在粉專突然宣布，「本店先歇業了，只營業到10月31日」，不少粉絲超錯愕，直呼捨不得。

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「爵爵&貓叔」是台灣、香港人氣圖文漫畫家雙人組合，除有網路短篇插圖、漫畫等作品外，最為人熟知的就是LINE貼圖系列，10年前在高雄首度開設「爵爵&貓叔商行」，室內擺設相當文青，餐點則主打台港新風味，吸引不少粉絲來高雄時一定會去餐廳朝聖。

不料老闆突在粉專自曝只營業到10月31日，歇業原因包括疫情後難以收支平衡，加上巷弄內過路客不多，又有香港環境狀況不是很好，少了很多遊客，同時包含人力不好請、成本上漲等因素，也想要再做額外其他的發展，因此決定本店將熄燈，而本店結束營業後，將只剩棧貳庫1間分店。

不少粉絲相當錯愕，有網友直言「太捨不得了，去高雄看演唱會都會去吃，希望休息完會再重新開幕。也有海外粉絲表示「上年去台灣玩來到高雄，特地Google去找你們的店吃東西，真的很好吃！希望以後再到台灣還是有機會可以再幫襯你們，加油！」

▲餐點主打台港新風味，不少粉絲來高雄時一定會去餐廳朝聖。（圖／翻攝自Facebook／爵爵&貓叔商行 ）

該店位於苓雅區興中一路巷內，根據實登顯示，2015年曾有交易紀錄，地坪約20坪、建坪23.45坪，為地上2樓，屋齡44年，總價1055萬元。原屋主2013年以470萬元入手，換算持有短短2年獲利585萬元。

住商機構大南區協理林祺博表示，該區為早期發展生活圈，生活機能發達，附近透天物件釋出量不多，多為自用為主，興中一路沿線商家林立，透天店住地坪約25坪，屋齡至少45年起跳，總價約為1600~2000萬元。

至於興中一路巷內透天，地坪約15坪，依屋況不等，成交價價約800~1000萬元。租金也不高，整棟租金依屋況約1~1.5萬元，換算租金投報率約1~2%。

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