睽違4年！新竹再現百萬身價「店王」　現況空置中

▲新竹縣睽違4年、在疫情爆發之後，首度出現單價百萬的樓店交易。（圖／台灣房屋提供）

記者項瀚／台北報導

新竹縣睽違4年、在疫情爆發之後，首度出現單價百萬的樓店交易，喜來登商圈57坪店面以每坪102.5萬元交易，目前待租中。而本次交易也是4年來新竹縣市第二高價，最高價位於新竹市東區，單價126萬元，由銀行承租中。

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近期實價揭露，位於「新天龍國」竹北商圈正核心的「松下新宿」社區1樓，以5200萬元成交，總面積57坪，拆算車位後每坪單價達102.5萬元，目前待租中。

本次交易為2020年疫情爆發後，新竹縣首度站上百萬單價的店面交易，也是新竹縣市疫後樓店交易的次高價，象徵新竹地區樓店市場已逐漸重返疫情榮景。

▲新竹縣市近4年單價百萬樓店交易 。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，疫情期間人潮銳減，許多租客與房東協商降租，甚至有業者暫停營業，導致店面需求相對淡薄，租售行情也因而疲軟，「但隨著疫情退散，加上政府打炒房『管住不管商』，法人及高資產族群，紛紛把置產目光轉向店面。」

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，本次交易的2024年新竹「店王」，坐落於喜來登商圈，是竹北鬧區的正核心地帶，周邊百貨商場林立，包括遠東百貨竹北店、享平方購物中心，未來更有大型美式購物中心進駐，預計吸引上百間商家進駐。

此外，該店面鄰近國道、快速道路、高鐵站，除竹北當地人潮外，也吸引新竹各地的消費者前來購物，在商機穩定的優勢下，吸引長期置產客砸重本購入。

中信房屋研展室副理莊思敏觀察，該店面周圍店面種類包括：房仲店頭、高檔廚具門市、旅行社門市等等，開在質感相對佳的新大樓店面頗為適合，本次交易的「店王」也可能朝此方向承租，店租部分以2%投報率推算，每月約8.5萬元左右，另外觀察周圍租金行情，單價約落在1700元左右，該店面扣除車位後換算月租也大約8.5萬元上下。

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