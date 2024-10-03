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高雄機車大廠起家厝旁「安全帽樹」　遭山陀兒連根拔起

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲山陀兒進逼高雄市區，風勢持續增強，不少路樹被連根拔起，連高雄最有名的「安全帽樹」也不能倖免。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者張雅雲／高雄報導

山陀兒颱風來襲，高雄市今日進入強風暴雨警戒，市區風勢持續增強，不少路樹被連根拔起，連高雄最有名的「安全帽樹」也不能倖免，該樹外觀看起來就像是一頂巨大的安全帽，旁邊就是光陽機車共同創辦人柯新坤起家厝，柯家會不定期修剪，沒想到在這次颱風倒下。

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該樹位於新興區民生一路和復興路口，去年曾因從遠處看，就像頂圓圓的安全帽造型而在網路暴紅，被網友笑稱是高雄「廢景點」，吸引不少人來朝聖打卡，與安全帽樹一起合照。

而安全帽樹旁的老宅，據了解，屋主就是光陽機車共同創辦人柯新坤。在地仲介透露，該棟透天興建於1957年，柯家約1965年購入，持有近1甲子，可說是柯家的「起家厝」，之後事業一路興旺，成為知名機車大廠。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲安全帽樹旁的老屋，據傳就是光陽機車共同創辦人柯新坤的「起家厝」，柯家會派人理樹維持造型。（圖／翻攝自記者爆料網）

目前老宅已無人居住，但也沒傳出任何出售傳聞，連門口的安全帽樹也照顧有加，會定期派人修剪路樹維持造型。

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會監事召集人鄭啟峯指出，大企業的「起家厝」通常凝聚家族感情，後代子孫不拆、不賣盡力維持屋況，屋主惜售是常有的事。安全帽樹容易有頭重腳輕的問題，不敵此次颱風被連根拔起，相當可惜。

而該透天位於南高雄精華地區，以目前市價來看，三角窗地價單坪也有160~200萬元行情，不過當地為早期發展生活圈，該區可建地已不多，堪稱「有價無市」。

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關鍵字：颱風高雄安全帽樹光陽機車山陀兒

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