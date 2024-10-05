陸敬民／新青安背了限貸黑鍋　破解市場3大謬論

▲9月央行第7波信用管制後，不少專家名嘴紛把貸款額度不足歸咎新青安。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

新青安去年8月上路為房市買氣點起一把大火，近期各銀行為因應房貸「滿水位」開始限貸，9月央行第7波信用管制後，大幅提高自備款比例，導致民眾購屋資金壓力驟增，不少專家名嘴紛把貸款額度不足歸咎新青安，認為應廢除瘋狂補貼的該政策。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

尤其有不少專家直批，新青安政策造成本次限貸風暴、房價持續飆漲、5年寬限期後將爆違約斷頭潮的3大謬論。

據財政部最新統計，累計新青安開辦13個月以來，已幫助近8萬戶成家。而這8萬戶若以內政部統計的全國平均每戶人口2.52人來看，能直接代表8萬個家庭的福利。對此，則引來專家分析，投資客鑽新青安漏洞，導致核貸戶暴增最終釀成本次限貸風暴。

我認為，新青安鎖定的是「首購自住」身分，只是讓今年尚無購屋計畫的首購族群「提早2~3年」進場，意即取得新青安的用戶，實際上比較可能趨近於貨真價實的「自住剛性需求」。

假設新青安用戶非自用違規率例如借名登記、出租等比例為5~10%，那麼仍有高達9成的用戶，是符合政策所要照顧的「首購自住」族群，市場所關注的人頭戶等亂象，也僅僅是相對少數，妥妥的選擇性揭露事實。

新青安用戶怎麼成了被批評的對象？

部分人認為，這些首購族造成房價飆漲、搶貸款額度，分明是「導果為因」，因為新青安只能貸款買新成屋、中古屋，預售屋根本還沒交屋，房價上漲因此怪罪新青安毫無根據。

▲並非每位成功申貸新青安的用戶都一體適用5年寬限期；也有的用戶只使用1~3年不等的寬限期。（示意圖／記者張雅雲攝）

此外，新青安5年寬限期後將爆斷頭潮？

我以自身經歷分享，並非每位成功申貸新青安的用戶，都一體適用5年寬限期。也有的只使用1~3年不等的寬限期，財政部不妨公布新青安用戶使用寬限期的人數比例，以供外界進一步分析。

在成屋市場，貸款戶需連續拒繳房貸後，經銀行催告等法定程序，最後才會進入法拍市場。目前台灣房貸違約率平均長年低於3%來合理推估，新青安用戶應不至於出現大量違約潮。

如果硬要雞蛋裡挑骨頭，我認為新青安應要設置排除條款，避免政策美意走鐘，如排富以及預算限制，每年財政部提撥多少預算，用完為止就等下一年度，也不至於把銀行放款水位衝高。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝