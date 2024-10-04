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百萬YTR儒哥「家裡又淹了」　山陀兒一幕曝光！他嘆：完了超級慘

▲▼（圖／翻攝自YouTube／Ru儒哥）

▲路上開始淹起來，儒哥四處提醒鄰居趕快把愛車移走。（圖／翻攝自YouTube／Ru儒哥）

網搜小組／劉維榛報導

百萬YouTuber「Ru儒哥」住在高雄仁武區，上次凱米慘淹家裡，機車、重機、汽車全遭殃，損失的金額高達400萬以上，無奈家裡的防水閘門還沒裝好，山陀兒又來狂襲，他也曝光社區與家裡的淹水畫面，並大嘆「完了這邊真的超級慘」，更熱心巡視鄰居是否有把愛車移走，「這是我一生的痛啊！」

儒哥在YouTube拍下這次山陀兒來襲實況，強大風水狂襲，他家前的排水孔不斷冒白泡泡，代表著準備要倒灌，可能會淹上來，當下更遇到棘手問題，「外面還沒淹，我家陽台已經開始淹了！」

儒哥說，因為風雨太大，落葉把排水口堵住，才導致陽台淹水，因此當下只能冒著風雨趕快清掃。

隨後，儒哥更走出社區路上，發現有些鄰居的車子仍停在車庫了，但泥濁水已經開始不斷湧入室內，他更崩潰哀嘆「完了這邊真的超級慘」，同時挨家挨戶提醒民居要趕快移走愛車。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／Ru儒哥）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／Ru儒哥）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／Ru儒哥）

▲社區再度被慘淹。（圖／翻攝自YouTube／Ru儒哥）

儒哥回到家後，他透露，上次淹水後原本要做防水閘門，但師傅接了太多單，防水閘門來不及完工，結果這次山陀兒來得又急又快，導致家裡再度淹水。不過儒哥也轉念正能量直呼，颱風天有鄰居、朋友互相幫忙的人情味，看到人性本善，且他還救了好多部鄰居的車，免於變成泡水車，「這是我一生的痛啊」，希望別再拍攝同樣的影片了。

拍影片上線僅14小時，就吸引破百萬人次觀看，「被網紅聲量擔誤的潛力里長」、「淹水真的太恐怖了！儒哥人真的很好，提醒鄰居移車，還幫忙把路上的樹枝移開，人太讚了」、「住那裡好慘！一生淹那麼嚴重的一次就很慘了，隔不到兩個月又淹，光想到要清理家園就很難過」、「看到高雄地區真的好慘，辛苦你們了，每次颱風天就擔心高雄地區淹水災難不容易」。

關鍵字：儒哥山陀兒淹水社區鄰居移車

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