總銷122億→56億　西屯豪宅交易面腰斬窘境

▲七期4000萬元以上豪宅交易物件，平均總價、總銷創歷年來最低。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年政府多波打房皆劍指豪宅，高總價市場急凍，就連七期也受衝擊。業者統計1~8月七期4000萬元以上豪宅交易物件，平均總價、總銷創歷年來最低，與高峰2022年相比，總銷更大減54%。信義房屋專家認為，豪宅Ｍ型化銷售越來越明顯。

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據實價登錄資料，西屯區2024年1~8月總價4千萬元以上交易物件共達91件，平均總價6178.7萬元，總銷約達56.2億元，雖說交易量體與2023年同期相比有些許成長，但若對比近年來豪宅交易高峰的2022年，交易件數、平均總價及總銷皆下滑不少，其中交易件數更下滑達44.8%、總銷下滑54%。

▲西屯4000萬元以上豪宅交易量。

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「豪宅價格看似因大環境關係而有些許落差，不過也與建商因應市場需求，豪宅坪數越推越小有不小關係。」

信義房屋中三區協理方浩銓分析：「七期豪宅市場成屋去化速度一直是持平，而從預售案觀察，總體坪數越來越小，大坪數個案供給相對稀有，而據了解，七期購屋預算6000萬元以上的豪客其實也有增多跡象，這類客群購屋只怕物件『不夠好』預算並非主要考量。」

▲西屯區豪宅交易，雖然仍不乏有持續創高單價交易，顯示在國內經濟景氣佳之下，仍有部分豪宅客願將金流放入較為穩固的不動產市場。（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，正對台中國家歌劇院，基地面積840坪的「聯聚理安大廈」，日前正式公開，該案規劃地上39樓，總戶數僅74戶，1層2戶坪數110~120坪，總銷120億元，開價每坪95萬至138萬元，已出售多戶中樓層戶別，宣告台中品牌豪宅房價進入3位數時代。

不過徐佳馨提醒：「政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件，價格上易有鬆動。」

觀察近期西屯區豪宅交易，雖然仍不乏有持續創高單價交易，顯示在國內經濟景氣佳之下，仍有部分豪宅客願將金流放入較為穩固的不動產市場。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「從西屯豪宅交易數據，2024年平均每戶成交坪數約133.8坪，與2022年相比下滑約7.6%，也讓全台破200坪以上的高總價物件越來越稀缺。」

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