天母豪宅轉手「賠掉近4台賓士」　在地點破社區最大抗性

▲天母豪宅「聯上聽瀑」轉手賠售670萬元，該社區3筆轉手交易都賠錢。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

天母豪宅轉手賠售670萬元，等同於3.6台賓士入門款轎車，進一步觀察該社區，3筆轉手交易都賠錢。在地房仲表示，該豪宅位於車水馬龍的路段，樓高也僅10層，對豪宅買方來說，可能覺得隱私性稍顯不足，另外總價帶7000~9000萬元，碰上限貸令，也是抗性之一。

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天母知名豪宅「聯上聽瀑」睽違6年再現交易，9樓戶以9000萬元成交，權狀129坪，拆算單價92.2萬元。對照前屋主11年前取得價格，賠售670萬元，等同於3.6台賓士入門款轎車。

攤開實價登錄，雖然本次「聯上聽瀑」過去還有2筆轉手交易，分別是2017、2018年轉手，也都是賠售，分別賠了320、1115萬元。

中信房屋天母蘭雅加盟店房仲李思諭表示，「聯上聽瀑」地段位置尷尬，臨天母西路，屬車水馬龍的路段，加上該案基地規模不大，僅規劃10層，對豪宅買方來說，可能覺得隱私性稍顯不足，10年前預售價格也不低，因此造成賠售。

不過，李思諭指出，「聯上聽瀑」位磺溪第一排，還是有一定的市場，9字頭價碼不算太貴，現在天母的新成屋豪宅都在3位數以上了，像是過條橋屋齡較新的「力麒天沐」、「全陽柏悅」等等。

▲現在天母的新成屋豪宅都在3位數以上了。（圖／ET資料照）

整體而言，中信房屋研展室副理莊思敏表示，先前央行祭出第七波選擇性信用管制，對台北市豪宅來說，若總價上億、甚至2~3億元以上的頂級豪宅衝擊較小，畢竟這樣的高端客群沒有限貸買不起的問題，購屋有時也是基於資金配置考量，況且目前國內產業經濟面仍強，暫無景氣衰退疑慮。

不過，莊思敏說，總價7000~9000萬元左右的高價宅就有一定抗性，自備款從原先的6成拉高到7成，也就是達5000多萬元，這對中產以上階級來說負擔加重，對富豪來說又可能看不上這種物件。

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