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控潤餅工坊太吵！新北婦自費11萬裝隔音牆　提告鄰居求支付結果曝

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲趙婦控訴遭經營潤餅原料生意的鄰居許女吵到崩潰，還自費11萬裝設隔音牆。（示意圖／PAKUTASO）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名趙姓婦人控訴，一巷之隔的鄰居許女經營潤餅原料生意，每天從早吵到晚，甚至半夜還會有開關老舊鐵門噪音，嚴重影響居住安寧，趙婦因此自費11萬在自家裝設隔音牆，並提告請求償，包括精神撫慰金、對講機修繕費用等共14萬5000元。新北地院法官審理後，全盤駁回趙婦請求，判許女免賠。可上訴。

判決書指出，趙婦與許女為鄰居關係，雙方住家僅隔一巷。趙婦控訴，自從許女租下該處經營潤餅原料生意後，每天從早吵到晚，早上會傳來廚房炒菜、鍋鏟、絞菜機器聲響，下午到半夜還會有開關老舊鐵門聲音，影響其住家安寧，為此自費11萬元在自家裝設隔音牆，防止噪音侵害；此外，趙婦還控訴許女故意按壞其住家對講機，因而支出修繕費用5000元，另趙婦主張多年來噪音聲響導致她身心俱疲，請求精神撫慰金3萬元，合計共求償14萬5000元。

對此，許女則駁斥，她租下該處經營生意已有20年，周圍鄰居除了趙婦之外從未有人反映過噪音問題，而她經營潤餅原料生意，作業時間為每天早上8點拉起鐵捲門開始，自早上9點多開始備料、至中午11點左右結束，經環保局、員警前來稽查，都認為不構成違反噪音管制法相關規定，因此從未對她處罰、或要求改善。許女還指出，趙婦雖裝有隔音牆，但幾乎都是開啟狀態；而對講機部分，則是趙婦自行拆除破壞，與她無關。

新北地院法官審酌，趙婦雖有提供隔音牆報價單證明，但只能得知趙婦有安裝隔音牆之需求，是否用來隔絕許女房屋所傳出噪音無從判斷；且法院也派人前往現場勘驗，許女屋內確實有切菜機、烤盤、炒鍋等器具，許女稱通常中午12點完成備料後隨即關門離去，無人居住在此。法院人員現場確實也未見居住房間等設施。

法官認為，許女工作產生聲響時間約從早上7時45分開始，至中午12點結束，該時段並非深夜或凌晨，屬一般人正常作息時間，縱然有製造聲響，侵入應屬輕微，趙婦應予以忍受，不得有禁止之權，因此求償裝設隔音牆費用、以及精神撫慰金等均非有據；另對講機部分，趙婦並未提出具體遭破壞時間及相關證據佐證，難認為許女所為，因此駁回趙婦請求，判許女免賠。全案可上訴。

關鍵字：房產雲鄰居噪音隔音牆

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