奇耙社區名再+1　網笑：裡頭住戶全是狠人

▲龜山長庚商圈「大內高手」讓網友覺得很有趣。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

全台各地有許多有趣的社區名，過去本站曾整理出多個令人會心一笑的社區名。近期網上又有1社區名曝光，讓鄉民們覺得相當有趣，叫做「大內高手」，經查該社區位於龜山長庚商圈，屬中小坪數住宅中古大樓，房價在近期首站上5字頭創新高。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

過去《ETtoday新聞雲》曾整理過全台許多令人會心一笑的社區名，像是「耀您館」、「三上悠雅」、「墅墅久」、「我愛高巢」、「情趣大國」等等，而近日網友在臉書社團發文，又有1有趣的社區名曝光，叫做「大內高手」。

該社區門口貼出「大內高手」斗大4字，照片一曝光，引發網友熱議，紛紛留言：「感覺這棟大樓的人都很不好惹」、「都是豹子頭」、「沒有事不要進去，否則海豹和三角洲都救不了你」、「管理員是不是一個掃地僧」、「住戶全是狠人」等等。

經查「大內高手」位於桃園龜山區，座落文化三路，為屋齡24年、10層樓的住宅大樓。再看實價登錄，房價也「相當不簡單」，2~3年前價格還在3字頭，去年站上4字頭，今年更一舉成交單價50萬元，創下社區歷史新高。

▲「大內高手」位於龜山長庚商圈。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋捷運林口站加盟店長李文傑表示，「大內高手」位於長庚商圈，小吃店、各式商家林立，相當熱鬧，裡面的住戶多元，有不少是長庚醫院人員、華亞科技園區員工，此外由於該社區坪數規劃小，規劃夾層，總價不高落在650~1200萬元左右，因此也受收租置產客青睞。

大家房屋林口A7捷運加盟店東魏詩桓表示，長庚商圈新案單價達6字頭，20年中古大樓每坪成交30~40萬元，而「大內高手」能以5字頭創新高價，主要是由於室內挑高，可規劃夾層，增加使用面積。

魏詩桓表示，「大內高手」總價不高，市場接受度不錯，但委售量不多。此外他說：「在地人也都直接叫他『大內高手』，但我實在不知道為啥它取這名，蠻有趣的。」

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝