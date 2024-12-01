存款600萬！想買新北1600萬房「他問該梭哈？」　網一看搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30歲網友年收約140萬，存款600萬，目前名下無房的他萌生買房念頭，並看中新北1600萬的新成屋，由於沒有相關經驗，他發文求問「這樣子梭哈買房是OK的嗎？」而網友看完紛紛搖頭，建議他要留點現金，同時也不要認為一定能貸到40年。

網友在Dcard發文提到，目前30歲的他名下無房，是首購族，個人資產約600萬、無貸款，年收約140萬，每年大概能成長3%，「欲購入1600萬新北新成屋，室內實坪12坪。」

原PO進一步表示，「保守抓貸款七成，頭期款三成算480萬，家具跟系統櫃簡單做，再抓100萬元，光這樣就梭哈了，若貸40年、無寬限期、利率2.5的話，每月繳款3萬7000元，是月收入的一半，想請問這樣子是OK的嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「你怎麼敢預設抓40年，抓30年吧」、「現在感覺40年真的好難」、「如果你現金資產有600萬的話，我覺得算安全，但不會建議你一口氣梭哈付頭期+裝潢，最好還是留一點在身上，所以提高貸款成數、拉高還款年限、善用寬限期很重要」、「部分銀行不承貸室內小於15坪的物件、或成數可能只有5、6成，建議簽約前先請銀行評估看看」。

另外，還有內行直言，「1.主要物件坪數太小，建議你買正常2房，室內約19坪，比較好貸款跟賣掉。2.你收入是薪轉嗎？正常房貸是30年，40年沒人敢保證。3.做系統櫃100萬的預算有點低喔。」