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53.7%民眾盼央行抬手　放寬「先買後賣」切結至2年

▲▼ 銀行貸款，示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房仲全國聯合網路民調顯示有53.7%民眾建議央行打炒房配套措施能有「換屋族先買後賣者，切結2年內售出舊屋不受影響」。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

央行第七波信用管制措施於9月20日無預警實施，波及房地產買賣雙方，民眾與業者措手不及，對此，央行應允將於一個月內提出相應配套措施，房仲全國聯合會隨即做出網路民調，資料顯示有53.7%民眾建議配套措施能有「換屋族先買後賣者，切結2年內售出舊屋不受影響」。

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根據民調結果，民眾最期望的配套措施為排除先買後賣的換屋者，並將切結售屋時間延長至2年，此外有52%民眾認為，這波打炒房能夠達到政府所預期的抑制房價效果，但仍有30%左右的民眾持觀望態度。

其中民眾最期待的配套措施前3名如下：

1.「換屋族先買後賣者，切結2年內售出舊屋不受影響」佔53.7%

2.「排除依法既受及政策推動之不動產，如繼承、都更、土地持分等」佔40.3%

3.「排除第二屋持有6年以上者」佔29.0%

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 房仲全國聯合會民調結果 。（圖／房仲全國聯合會提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

房仲全國聯合會理事長王瑞祺指出：「半數民眾預期央行政策會引導房價下跌，使消費者心存觀望並延緩購屋決策，進而影響市場交易量，嚴重影響業者生存，將是一大隱憂。」

「再者，調查顯示有過半民眾期望能在房市交易趨緩期有更多時間換屋，將『一屋換一屋』的切結換屋時間由1年延長至2年，對於依法繼承及都更、土地持份等情況也應予以排除。」王瑞祺說。

▲▼央行第七次管制。（製表／ETtoday）

▲央行9月19日公布第七次信用管制內容。（製表／ETtoday）

不過實際上，央行認為給予1年期限換屋已相當足夠，倘若2年才賣房，將定義為投資行為。對此，王瑞祺強調：「呼籲延長至2年有兩大原因，一是景氣趨緩後，房屋交易去化時間勢必拉長，有必要給換屋族更長時間找屋、賣屋；二是銀行對房貸審核及撥款延長1至3個月不等，排擠原來1年的時程，他建議央行應重新審視市場現況及民意，與民為伍。」

臺中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮也說：「民調三項結果，與事實上業界、消費者遇到的困難息息相關，以台中來說，此次受到影響最大的就是總價1~2千萬元的購屋族，這是真正的剛性首購與換屋族群，盼政府各部會應統一並正視市場實際狀況。」

另外，房仲全國聯合會不動產智庫總會長林金雄表示：「央行以打炒房名義進行信用管制，然而社會輿論對於『炒房』定義仍存有疑慮。」

▲▼央行總裁楊金龍 金管會主委彭金隆 行政院長卓榮泰立法院備詢 財政組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王瑞祺建議央行應重新審視市場現況及民意，與民為伍。（圖／資料照）

他舉例，在房地合一稅2.0版及《平均地權條例》2.0版約制下，短期炒作的投資客已銷聲匿跡，且去年台灣一人戶數高達332.3萬戶，占比36%居冠，許多單身者會購置另一間房產作為收租或養老之用，這些情況不應視為炒房，政府應經過更審慎討論再定義。

王瑞祺則認為：「政府必須重視換屋族群，台灣屋齡30年以上的老屋比例高達51%，每兩戶住宅就有一戶是老宅，加上都更進度緩慢、地震不斷，使換屋需求更加急迫。」

本次調查中，有3成民眾認為持有6年以上的第二屋無須列入打炒房對象，因此無論是先買後賣或是買第二屋，政府應再考量並放寬標準。

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註：針對此次央行打炒房，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（下稱房仲全國聯合會）於9月27日進行網路民調，截至9月30日止，總計回收有效問卷1571份。

關鍵字：信用管制換屋族房地產民調央行2年房價房市楊金龍全聯會業界

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