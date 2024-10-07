中山北路五段「預售單價頂破150萬」　創士林歷史次高價

▲「築觀」預售單價頂破150萬元，創中山北路五段預售新高價，也成為士林區預售第二高價的個案。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中山北路五段預售案相對密集，近期指標案「築觀」頂樓戶以每坪152萬元交易，創中山北路五段預售新高價，也成為整個士林區預售第二高價案，僅次天母東路頂級豪宅「華固天鑄」。而本次交易於央行9月打房前成交，總價又超越高價宅門檻，但專家認為「不用太擔心」。

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台北市土地稀缺，新建案供給少，士林中山北路五段案件相對密集。其中，近期實價揭露，預售案「築觀」頂樓戶以8592萬元交易，權狀66.2坪，拆算單價152.5萬元。

本次交易為士林區中山北路沿線預售最高價，也是士林區預售實價登錄以來的次高價建案，僅次於天母東路頂級豪宅「華固天鑄」。

「築觀」基地660坪，規劃樓高21層，近1年成交單價落在130萬元。中山北路五段有不少預售案，但有些個案在幾年前就已銷售完畢，像是「僑駿ONARI」3年前成交單價落在100萬元，而今年還有出現交易的像是「碩樺藝樹」，成交單價落在120萬元上下。

▲中山北路五段「碩樺藝樹」成交單價落在120萬元上下 。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產士林夜市加盟店東陳律言表示，「築觀」本次單價成交150萬元以上，雖對比周邊行情看似高一些，但該案均價達130萬元，而本次交易戶位於頂樓，具有特殊性，景觀條件無遮蔽，賣到152萬元確實是有機會的。

陳律言說，以「築觀」的地段條件、產品規劃、價格等方面來看，買盤幾乎都是自住自用，口袋也夠深，不會因為央行9月打房而有太大影響。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「築觀」當初推出話題性高，擁中山北路正門牌，格局方正，交通便捷，本就訴求高價宅，多為在地客群購置，而雖然目前面臨多項房市利空，但高價宅本就不在同一等級，該案已屬豪宅等級，不少戶別總價過7000萬元，貸款成數早就有所受限，買方的資產實力應都有空間面對如今情勢。

陳炳辰認為，北市豪宅不少總價破億元、單價來到200萬元水位，與本次交易的「築觀」有所落差，倒也難說其買貴或買在高點。他補充，雖然接下來的房市走弱，但小宅投資客較為有感，中大坪數的高總價物件多有自用方，就算投資者也應有一定的持有實力，應不必過度擔心。

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