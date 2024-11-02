原本住公寓！不想搬到外縣市「又需要電梯」怎麼解　專家給建議

▲如果有電梯的話，對長輩來說比較方便。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著年紀越來越大，爬樓梯可能就會變得吃力。近日有網友發文表示，長輩一直以來都住在市中心的公寓內，但年紀越來越大之後，若有電梯需求，但又不想搬去外縣市，應該怎麼辦？對此，信義房屋專家認為，不妨考慮把舊的房子換掉，改買小一點的房，這樣就能繼續住在同個生活圈了。

這名網友在Dcard上，以「市中心長輩房」為標題發文，提到很多長輩以前都會選擇住在公寓內，但是隨著年紀越來越大，也就有了電梯需求。不過，長輩早已習慣原本的生活圈，並不想為了電梯宅搬到外縣市，那在需要電梯的情況下，應該要怎麼解決這個問題？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原住家出租，改租附近公寓一樓；裝樓梯升降椅；買爬梯機」、「出租自宅+自己租電梯宅，很簡單解決，或是賣掉也可以」、「養老院」、「最好是搬走，朋友曾經整合公寓安裝電梯，現在是在想搬走，因為某些老人觀念很差，電梯要坐，保養費不繳，慢慢的沒保養了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以考慮把舊的房子換掉，改買小一點的房，畢竟應該不太可能買到一樣的坪數，且新房子還有公設比的問題。至於網友建議的方式，他則認為，恐怕要考慮到房東是否願意把房子租給年紀大的人。