住宅法通過3年仍未定案　民團喊話「訂定社宅分級租金」

▲民間團體與民進黨立委林月琴（右二起）、國民黨立委羅智強及民眾黨立委林憶君舉行記者會，呼籲儘速訂定社宅分級租金原則。（圖／CTWANT提供）

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OURs都市改革組織、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等民間團體8日與國民黨立委羅智強、民進黨立委林月琴及民眾黨立委林憶君舉行記者會指出，2021年修正通過《住宅法》第25條，明訂中央主管機關內政部「應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則」，但中央始終傾向採「身份別市價打折」，引發民間團體抗議與地方政府疑義，呼籲落實「依收入能力訂定分級租金」，以及社宅租金調整應以辦法或自治法規定之。

林月琴說，台灣社會居住正義是長年以來一直沒有好好去處理的問題，1989年「無住屋者團結組織」發起無殼蝸牛運動「萬人夜宿忠孝東路」，但是因高房價導致人民陷入居住困難的問題始終未能解決。

民團指出，目前社宅分級收費原則爭議焦點為，應該要採「所得」還是「身份」作為基準？自2021年《住宅法》修法要求中央訂定分級收費原則至今三年餘，但上述「所得」與「身分」之優缺點爭議，遲遲未能定案。民團與北、北、桃支持依「所得」計算，乃因以若以「身份」計價，最明顯的問題是會出現不同所得繳相同租金的「垂直不公」。且由於《社會救助法》取得弱勢身分標準極為苛刻 ，對未取得福利身分的「邊緣戶」或是低薪青年群體，社宅租金恐超出其負擔能力。

林月琴指出，至今年9月，已經興建完成的社會住宅總計12萬3千戶。社會住宅只租不賣，目的在於扶助弱勢者佔戶數的40%以上、以及一定比例的戶數要滿足青年族群就學、就業階段的居住需求，其他的才開放給一般民眾申請。由於數量有限，誰能優先取得資格成為一件需要妥善規劃的事，但現狀是申請社會住宅的方式，中央、六都，各自有各自的規則，缺乏全國統一的標準，依法，兩年前住宅法修法通過後，政府就應該制定全國統一的分級收費標準，因為無法與民間意見達成共識而一直沒有制定。

民團指出，解決的方式，不該是簡化地採「身分市價打折」，造成邊緣弱勢、低薪青年反遭排除之作法，而應是透過加強「家戶收入」的鑑別，積極降低所謂「假窮人」問題，從而兼顧「真弱勢」的照顧。例如，香港社會住宅同樣也面對財稅資料信度問題，因此採搭配其它財產檢核，如存款、股票、基金、車輛等動產，並透過授權政府資料勾稽降低審核成本。

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