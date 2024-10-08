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限貸致房仲倒店潮？　周鶴鳴：當心持續量縮1季以上

▲▼ 台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴 。（圖／記者項瀚攝）

▲周鶴鳴觀察，央行打房後二手待售量增15~20%，但多屬獲利下車，且未來隨市場沉澱完畢，撿便宜的機會將越來越少。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「對比7月，二手待售量增加1~2成。」台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，屋主們對風險的接受度不同，央行政策祭出後委售量增加，但多屬讓利下車，且未來撿便宜的機會將越來越少。至於價格，他認為供給量大區盤整，稀有釋出區穩定，3房低總價物件甚至繼續創高。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

周鶴鳴觀察，對比於市況最好的7月，央行9月打房後二手待售量上升約1~2成，每個屋主需求與背景不同，對風險的接受度也不同，在央行祭出第七波選擇性信用管制後，部分屋主也開始賣在前頭，「不過虧錢出售的狀況非常少，主要是因為過去一段時間房價大漲，多屬讓利出售。」

再往後看，周鶴鳴認為，隨利空逐漸消化，市場沉澱完畢，剩下的屋主多半是「可賣可不賣」，價格就不會太便宜，讓利的情況將越來越少。

周鶴鳴強調，價格的關鍵取決於個案條件，供給量大、投資客較多的新興開發區，進入價格盤整，「但若是在供給稀有區，價格仍呈穩定，尤其是一些3房低總價物件，房價甚至持續走高，這種物件『買到』比『買貴』重要。」

周鶴鳴舉例：「桃園地區新案2房總價動輒1300~1500萬元，但很多10~20年中古大樓3房，1000萬元就可以買到，這些屋主如果把房子賣了，買不回2房剛性新屋，因此這種3房低總價物件若有釋出交易，價格很可能續創社區歷史新高。」

面對交易量萎縮，房仲業是否面臨倒店潮？周鶴鳴表示，「店頭量減少是可能的，至於是否嚴重到大規模倒店潮，就要繼續觀察市場量縮持續多久，若持續量縮1季以上，就要多加留意。」

▲▼ 。（圖／台灣房屋提供）

▲「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測燈號。（圖／台灣房屋提供）

觀察台灣房屋與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發佈的「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，近年景氣高點在2024年Q2達63.77分紅燈（景氣過熱），之後央行祭出第七波選擇性信用管制，Q4降至50.05分黃紅燈（熱絡）。

而2025年Q1反而小幅上升到51.86分黃紅燈，到了Q2才降到45.1分綠燈（穩定）。

周鶴鳴說明，Q4電價調漲，加深通膨預期心理，加上明年初軍公教加薪、科技業年終獎金進帳，短期購屋意願略有上揚，且新青安高峰期已過，貸款水位可望漸趨正常化，因此明年Q1的景氣稍微彈升。

周鶴鳴接著表示，短期效應過後，仍有國際經濟降溫的變數，明年Q2依然會回歸量縮趨勢，因此2025年上半年仍是景氣退燒的格局，整體房市呈現軟著陸。

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關鍵字：台灣房屋周鶴鳴房市待售量房價AI

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