英業達大股東持有至少4戶「天鑄」　9月搬3.3億再買1戶

▲英業達的大股東溫家以3.34億元出購入天母豪宅「華固天鑄」。（圖／記者賴志昶攝）

記者項瀚／台北報導

彭于晏鄰居以3.34億元出售天母豪宅「華固天鑄」，持有不到3年增值4773萬元。而接手的買方大有來頭，為英業達的大股東溫家，該家族在「華固天鑄」已至少購入5戶以上，情有獨鍾。

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實價登錄揭露，天母指標豪宅「華固天鑄」33樓戶以3億3400萬元成交，該戶含車權狀233坪。驚人的是，該戶前屋主在2021年12月才以2億8657萬元購入，等於持有不到3年，就大賺4743萬元，漲幅高達16.5%。

經查異動索引，買方為溫姓自然人以無貸款購入。買方戶籍登記在天母東路一處華廈，而該處也是「隆景投資公司」的登記地，而該公司董監事名單中溫姓家成員與英業達（2356）有關，應為英業達大股東。

事實上，英業達溫家過去就曾入手「華固天鑄」，在今年初以以3.1億元買下30樓戶，而早在2017年還一口氣以8.2億元買下3戶，只是用與本次交易不同的法人名義。總計温家目前至少持有「華固天鑄」5戶。

天母地房仲表示，「華固天鑄」前一手入手單價為152萬元，而本次轉手拆算單價約為177萬元，符合社區行情，轉手獲利驚人主要是因入手價不高、坪數大。觀察實價登錄，該社區近期高樓層成交單價落在165~178萬元。

▲近期台北市3豪宅轉手獲利整理 。（表／記者項瀚製）

此外，實價也揭露，松山區豪宅「敦南樞苑」、大直豪宅「忠泰進行曲」也都有轉手獲利交易，分別獲利3907萬元、980萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，這3豪宅有不小程度的獲利，主要有3大原因，分別是座落傳統豪宅聚落，門牌鍍金，以及屋齡不高，又皆為品牌建商作品。

第三是入手時機點。賴志昶指出，「敦南樞苑」、「忠泰進行曲」前手入手時間為房市低點的2017年，而「華固天鑄」為建商銷售期進入末段的2021年入手。

此外，賴志昶補充，「敦南樞苑」、「華固天鑄」交易總價皆達3億元以上，雖然近期受限銀行滿水位、政府信用管制措施影響，豪宅貸款受限不少，但買方以無貸款購入，財力雄厚的背後也顯示出不受銀行限貸影響。

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