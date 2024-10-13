ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

強攻12.9萬億級富豪　建商聯名精品高訂綁客

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲預計到了2027年億級高資產客將來到12.9萬人，建商開始與精品聯手辦活動。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據波士頓顧問公司發佈的《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》，台灣在當前富者愈富的趨勢之下，預計到了2027年億級高資產客將來到12.9萬人、10億級以上的超級富豪也將達8000人，要搶進這12.9萬人的荷包，建商開始與精品聯手。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

近年來，台灣房地產市場呈現Ｍ型化，台中則有越來越多建商，選擇與國際頂尖知名品牌展開跨界合作，從知名精品的量身訂製服務到頂級車展、珠寶展應有盡有。

▲▼ 七期鳥瞰,七期,鳥瞰,台中之鑽,高樓,房市,房價,七期示意,豪宅,豪辦,商用不動產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中台灣驚人的消費實力，讓不少頂奢品牌都希望能繼續擴大中部雲端客群市場。（圖／記者陳筱惠攝）

如Dior男裝選定坐落北屯的漢宇建設總部「漢宇見築館」作為活動場地。路易威登Louis Vuitton，先前則在由鉅建設的美學設計空間「惟上技研所」，舉辦首次移師台中的「珍稀皮革展」。

雙橡園開發與頂級汽車品牌勞斯萊斯進行合作，「Ghost」系列車款就選在雙橡園三A建築會所首次亮相。大陸建設七期個案「宝格」，曾與頂級珠寶品牌「GRAFF」合作。寶璽建設也曾與奢華腕錶珠寶品牌「伯爵Piaget」舉辦過私密鑑賞活動。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）
▲建商結合精品跨界一覽表。

對此，詢問實際操作過精品與建商合作的立智公關經理邱子蘅，他表示：「透過共同舉辦高端活動，將不同行業的精緻工藝與美學理念融合，尤其這類合作能夠精準觸及高含金量的客群，無論是富豪階層還是具有國際視野的企業二代，都是雙方鎖定的目標客群，雖然未必能夠馬上帶動實際銷售轉化，但彼此的確都能有效提高品牌曝光率，達成雙贏局面。」

另，實際詢問開發商，也因與奢侈品牌合作大多不被允許公開曝光，因此他私下透露：「確實曾有過因奢侈品展示空間的美感佈置，吸引豪客出手購屋過1次，不過這類機會非常態，大多為拓展社交圈為目的，雙方都能維繫客情，畢竟生意是長久經營，房屋也非常態替換的必需品。」

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

關鍵字：豪宅建商精品品牌台中跨界合作

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

名下土地贈2兒！老父患病求扶養「被封鎖」　心寒提告討地結果曝

雲林一名廖姓父親於106年將名下土地贈與甲、乙2個兒子，但112年4月，廖男發現自己罹患肝臟血管瘤等疾病，無法工作且經濟狀況窘迫，因此向2個兒子求助，未料2人均拒接電話，甚至將父親廖男封鎖，甚至就連發律師函2人也置之不理；廖男心寒至極，因此提告討回土地贈與，作為將來醫療及生活費用。雲林地院法官審酌後，判處甲、乙2人應將土地所有權轉移登記予廖男。全案可上訴。

3小時前

他的工法被寫進建築史！　結構教父自己當建商

25年前的921地震不只影響台灣建築業，也改變人稱「結構教父」戴雲發的後半人生。結構技師戴雲發創業不久就遇到921，研究倒塌大樓後深知原因，也發現設計施工原來是「兩樣情」，讓他每天「挫勒等」，深怕下次地震倒塌的是自己設計的樓。40歲那年，他放棄數百萬元年薪跑遍全台，推廣自己設計的耐震工法與施工履歷，19年燒光2億元積蓄，近5年才有建商陸續採用，黑暗的隧道漸露曙光，但傳教之路依然漫漫。

4小時前

男友來過夜！女每晚收1600元　網友不挺：很快就會變單身

國外女子金（Kim）透露，每當男友來她家過夜時，她都會收取50美元（大約新台幣1600元）的費用，用於房租、帳單、食物等等的支出，「他這周過來住2次，所以我拿到100美元」。只不過這樣的做法在網路上掀起討論，有些人並不認同，更稱她很快就會變單身。

5小時前

國土署：規劃「社宅租金」　按經濟能力分級計算

民間團體8日主張，社宅應依收入能力訂定分級租金。國土署表示，規劃依不同所得的經濟能力分級計算租金，建立更公平的租金分級制度；以財產計算可負擔能力部分，會再與地方政府討論。

6小時前

樓上狂敲地板4年！星女吵到只能睡客廳　投訴反被恐嚇：放火燒你家

新加坡蔡厝港一戶組屋（flat，新加坡公共房屋）單位4年來因樓上日夜傳來不明噪音，飽受困擾，持續的敲地磚聲導致他們無法正常休息，甚至被迫在客廳打地舖。儘管多次上樓與鄰居對質，並報警求助，噪音的來源至今仍未找到，令他們生活極度不便。

6小時前

見泰山、三峽區「新案單坪價」　他嚇喊太盤：2房要2000萬↑

央行日前出重手打房，包含調升存準率一碼（0.25個百分點），新增規範名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期，第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成等等。就有網友感嘆「越打越漲」，因為他看新北泰山跟三峽，最近居然有建案一坪已經要70萬，不禁納悶「會不會太盤啊？」引發議論。

7小時前

一家3口住套房爆滿「該租迷你倉庫？」　網全點頭：後悔沒早點用

如果家中物品太多擺不下，你會選擇租倉庫嗎？一名女網友表示，目前一家3口住在小套房裡，但小孩的物品太多，所以很猶豫要不要租倉庫擺放。對此，不少人點頭直呼：「會後悔沒早點租！」

7小時前

地基主怎麼拜？專家曝流程　6節日都能拜

不少家庭會在節日或搬新家時祭拜地基主，那地基主究竟要怎麼拜？命理專家湯鎮瑋便分享拜地基主時需要注意的事項，以及需要準備的供品，如果沒有時間拜拜，也可以到住家附近的土地公廟拜拜，祈求神明保佑。

7小時前

被問職業！她懷疑房東「故意出租較貴的房」　一票搖頭：常見手法

在外租屋，有時會被房東問到職業。近日有網友發文表示，她出社會後第一次租屋，然而好幾個房東得知她的職業後，卻都說1萬元的房子已經租出去，讓她懷疑真實性，是不是因為房東覺得她的薪水能付得起更貴的房子，所以才這麼說？貼文曝光後，引發討論。

8小時前

會多花30萬「買B2停車位」嗎？過來人親揭好處：絕對值得

民眾購買社區大樓房子，通常會考慮買個停車位以方便停車，不過停車位的位置及樓層會反應在價格上。就有一名網友好奇詢問，現在大樓停車位每層價格至少有30萬的落差，真的會有人多花幾十萬元，只為了選擇「B2」的停車位嗎？貼文引發熱議，不少過來人表示，停過更低樓層才知道B2的好，買B2真的不會後悔。

8小時前

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

名下土地贈2兒！老父求扶養「被..

男友來過夜！女每次收1600元..

會多花30萬買B2停車位嗎？過..

他的工法被寫進建築史！　結構教..

年輕帥哥豪買5千萬台北房　他一..

開價貼近市價　天母「女兒殺母」..

一家3口住套房「該租倉庫？」網..

她懷疑房東故意出租較貴的房　一..

他擊敗寶佳奪機捷特區精華地　7..

急跌後會急彈！專家曝台灣房市「..

ETtoday房產雲

最新新聞more

名下土地贈2兒！老父求扶養「被..

他的工法被寫進建築史！　結構教..

男友來過夜！女每次收1600元..

國土署：規劃「社宅租金」　按經..

樓上敲地板4年！女投訴被恐嚇：..

見泰山、三峽區「新案單坪價」他..

一家3口住套房「該租倉庫？」網..

地基主怎麼拜？專家曝流程

她懷疑房東故意出租較貴的房　一..

會多花30萬買B2停車位嗎？過..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366