強攻12.9萬億級富豪　建商聯名精品高訂綁客





▲預計到了2027年億級高資產客將來到12.9萬人，建商開始與精品聯手辦活動。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據波士頓顧問公司發佈的《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》，台灣在當前富者愈富的趨勢之下，預計到了2027年億級高資產客將來到12.9萬人、10億級以上的超級富豪也將達8000人，要搶進這12.9萬人的荷包，建商開始與精品聯手。

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近年來，台灣房地產市場呈現Ｍ型化，台中則有越來越多建商，選擇與國際頂尖知名品牌展開跨界合作，從知名精品的量身訂製服務到頂級車展、珠寶展應有盡有。





▲中台灣驚人的消費實力，讓不少頂奢品牌都希望能繼續擴大中部雲端客群市場。（圖／記者陳筱惠攝）

如Dior男裝選定坐落北屯的漢宇建設總部「漢宇見築館」作為活動場地。路易威登Louis Vuitton，先前則在由鉅建設的美學設計空間「惟上技研所」，舉辦首次移師台中的「珍稀皮革展」。

雙橡園開發與頂級汽車品牌勞斯萊斯進行合作，「Ghost」系列車款就選在雙橡園三A建築會所首次亮相。大陸建設七期個案「宝格」，曾與頂級珠寶品牌「GRAFF」合作。寶璽建設也曾與奢華腕錶珠寶品牌「伯爵Piaget」舉辦過私密鑑賞活動。



▲建商結合精品跨界一覽表。

對此，詢問實際操作過精品與建商合作的立智公關經理邱子蘅，他表示：「透過共同舉辦高端活動，將不同行業的精緻工藝與美學理念融合，尤其這類合作能夠精準觸及高含金量的客群，無論是富豪階層還是具有國際視野的企業二代，都是雙方鎖定的目標客群，雖然未必能夠馬上帶動實際銷售轉化，但彼此的確都能有效提高品牌曝光率，達成雙贏局面。」

另，實際詢問開發商，也因與奢侈品牌合作大多不被允許公開曝光，因此他私下透露：「確實曾有過因奢侈品展示空間的美感佈置，吸引豪客出手購屋過1次，不過這類機會非常態，大多為拓展社交圈為目的，雙方都能維繫客情，畢竟生意是長久經營，房屋也非常態替換的必需品。」

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