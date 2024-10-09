央行豁免條款出爐　房仲大老：消除部分市場恐慌

▲央行提出3大選擇性信用管制鬆綁措施，針對繼承族、換屋族、符合繼承或換屋的已簽約族。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行提出3大選擇性信用管制鬆綁措施，針對繼承族、換屋族、符合繼承或換屋的已簽約族。房仲大老表示，央行鬆綁之後，消除部分市場恐慌，預期對房市也有顯著提振信心的作用。不過也有專家表示，本次央行放鬆範圍比想像中更窄，顯見鐵了心打房。

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央行9月19日祭出第七波選擇性信用管制，其中部分限制引發民怨，央行今（9日）宣布3大鬆綁措施。

一、繼承族鬆綁

只有名下有房，不管幾戶，只要都是繼承取得，不論這些房屋有沒有貸款，再購置新屋時仍可使用寬限期，也沒有貸款成數限制。

二、換屋族鬆綁

名下有1房貸款，再購置新屋時，跟銀行簽換屋切結，那麼就沒有貸款成數限制，也可以申請寬限期。但要注意的是，借款人要在新申辦的購屋貸款撥款後1年內，將名下原有房屋出售，並完成產權移轉登記，且不得以轉貸等方式規避。

三、已簽約族鬆綁

如果符合繼承、換屋前提，並只要在9月20日以前簽定購買預售、中古屋合約，並於9月20日之後申請房貸的購屋族，那麼也不受選擇性信用管制規範。

▲央行提出3大選擇性信用管制鬆綁措施。（圖／ET資料照）

台北市房仲公會理事長蘇金城表示，本次央行的鬆綁政策，部分符合廣大購屋族期待，尤其是廣大的換屋族鬆了一大口氣，「本政策一出，也消除部分市場恐慌，預期對房市也有顯著提振信心的作用。」

不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，本次放鬆範圍比想像中更窄，除繼承者外，僅對交屋、換屋族有所放寬，對於外界爭議較大的交屋換屋族放寬幅度不大，切結期間仍在1年，顯見央行認為「換屋即破口」的心態不變。

徐佳馨說明，央行的9月20日不溯及既往需符合第一項繼承族、第二項換屋族的前提，但本來業者是預期，9月20日以前通通都不溯及既往，排除這波選擇性信用管制。

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