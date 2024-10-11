安平區長老教會改建案動土　合作建商背景是知名餐飲集團

▲安平是台南人口持續正成長的行政區，購屋需求也相當旺盛。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

安平是台南人口持續正成長的行政區，購屋需求也相當旺盛，根據代銷公會統計，目前安平區的成屋大樓竟然僅剩149戶、預售206戶。專家指出，購屋需求熱絡是新大樓供不應求的主要原因，房價也首度出現5字頭。

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台南市代銷公會理事長佘光宗表示，安平是台南人口持續正成長的行政區，五期重劃區內有台南市政府、台南地方法院等設施，地段精華，吸引不少建商進駐，為台南新興豪宅聚落。根據代銷公會統計，安平成屋庫存只剩149戶、預售206戶，與安平上半年買賣移轉棟數1693戶相比，明顯需求比供給旺。

根據實登，目前安平成屋新案「梅菲爾」，上半年已出現最高成交價53萬元，創安平房價歷史新高紀錄，至於預售案「誠美拾光」最高也達48.5萬元，佘光宗分析，不少新案在預售期陸續完銷，今年成交量大減，價格則仍維持在40萬元上下。

年份 2024 2023 2022 成交量 87 筆 543 筆 250 筆 均價 39.1 萬 39.2 萬 30.7 萬 最高價 48.5 萬 47 萬 48.1 萬

▲安平預售大樓近年均價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

看好安平未來發展，在南部有11家分店的東東餐飲集團，近期首度踏入建設業，與台北昌鴻建設合資成立金日升建設，在台南五期重劃區天橋教會舊址，推出預售案「金日升虹韻」，東東餐飲集團董事長李日東表示，這是東東餐飲集團在台南投資興建的首案，也是全台第一個由社團法人與建商合作的危老改建案。

金日升建設副董事長胡升瑞表示，「金日升虹韻」耗時長達3年才完成申請程序，「安平還有亞果遊艇碼頭、安平港水岸複合觀光遊憩區、捷運路線等建設，不僅可帶動區域發展，對房價也將產生助益，加上地主多惜售，建商土地難以取得，新案供給量相對不高，一有新建案推出，往往在地討論度都相當高。」

▲「金日升虹韻」為長老教會與建商的全台合作首例，耗時長達3年才完成申請程序。（圖／記者張雅雲攝）

佘光宗分析，台南上半年不少區域都出現5字頭房價，堪稱在台南遍地開花，看好區域發展，陸續有建商進軍安平規劃景觀豪宅，挑戰未來區域房價新高，不過現階段房價強碰打炒房，5字頭的天花板門檻仍待考驗。

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