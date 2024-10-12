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陳炳辰／雙北土地資源稀缺　都更推案量2年大增65%

▲▼ 民生社區新建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲雙北前3季都更推案量達1114億元，2年就增加高達65% 。（圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

雙北可開發土地越來越稀少，不少建商重點佈局都更案，統計雙北前3季都更推案量達1114億元，2年就增加高達65%。其中，百案大案包括松山「中工鳴森苑」、信義「吉祥•如藝」，另外新北市指標大案則有「三輝白昀」、「國揚光河」總銷也各達60~70億元。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

市區的可開發素地愈趨稀少，建商多有採取都更危老方向推出新案，加上重建後房產增值，地主戶態度也趨積極，而政府又有改善市容與居住安全的政績，三方盤算激發量體。

據《住展》雜誌統計，都更案大本營雙北市，今年前3季都更推案量 （不含危老案）約1114億元，比起去年同期的972.5億元增加了141.5億元，成長14.6%；對比前年的672億元，更是成長了65%。

今年坐落在鍍金台北市門牌的都更案，前3季就有松山區「中工鳴森苑」、信義區「吉祥•如藝」推出破百億元大案，而新北市也見第一環行政區板橋區「三輝白昀」、新店區「國揚光河」則為60~70億元的指標都更案，印證建商興致。

▲▼ 吉祥道 。（圖／記者項瀚攝）

▲今年坐落在鍍金台北市門牌的都更案，前3季就有松山區「中工鳴森苑」、信義區「吉祥•如藝」等等。（圖／記者項瀚攝）

房價表現也不俗，像台北市文山區「將捷旅境.-真境」、新北市板橋區的「三輝白昀」皆開出單價3位數，「吉祥•如藝」賣上單坪150萬元也已有揭露資訊，買氣信心可見一斑。

今年迄今，雙北市推出的都更案已見7案完銷，包括台北市南港區「豐琚」、中山區「耕青禾」、文山區「安家湛」、大安區「全坤御峰」、中正區「雍雋品」與「全坤富御」，以及新北市的「敦美集」，其中「豐琚」、「全坤御峰」實價揭露最高單價更破140萬元，都更增值特性也有所彰顯。

雖然近年危老案吃香，各項規範如基地面積、辦理程序、所在位置的彈性遠勝都更。不過，都更案以更大的基地開發，具備更好的基地規模，降低一定公設比，能夠在市容地貌上有一致性的改善，而非新舊交雜、價值難辨的窘況，都更有著更大的發揮空間，有其不可取代性。

今年台北市接下來還有10來個都更案陸續登場，蛋黃區大安區、信義區、中山區，蛋白區大同區、萬華區、北投區都有身影，擁建商品牌、市區門牌、捷運機能等利多，發展可期，預期再添佳話。

►陳炳辰小檔案
現職：《住展》雜誌發言人
經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理
學歷：台北大學社會學研究所

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關鍵字：都更推案量土地台北市新北市名家陳炳辰住展雜誌

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