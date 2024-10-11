「打住不打商」也沒用！　士林豪辦轉手慘賠3千萬「賠不停」

▲劍潭豪辦「欣翰士林官邸」屢傳賠售。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

雖然政府打房「打住不打商」，商用不動產仍普遍被看好，但位於士林的豪辦「欣翰士林官邸」價格仍一蹶不振，持續傳出賠售，近期實價揭露7樓戶以1.4億元轉手，慘賠3000多萬元，跌幅高達18%。對此，商仲專家點出該案3大抗性。

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近年房價大漲，政府也積極打房，祭出許多政策抑制房市，但基本上都是「打住不打商」，許多專家也經常在說，這幾波打房對商用不動產沒有影響，市場仍呈供不應求，價格穩定走升。

不過，台北市士林區豪辦「欣翰士林官邸」持續傳出賠售，近期實價揭露，7樓戶以1億4550萬元交易，權狀172坪，換算單價95.5萬元。對照前屋主2015年取得價格，慘賠3150萬元，跌幅達18%。

事實上，過去「欣翰士林官邸」就屢傳賠售紀錄，而觀察近3年共有6筆轉手紀錄，其中有5筆都是賠錢的，另外一筆也只小賺百萬，近乎平轉。而觀察今年成交單價，落在93~117萬元間。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯分析，該案主要有3大抗性，首先當初規劃為豪宅，但礙於法規，其後只能當作商辦出售，雖然硬體影響不大，但坪數規劃就比較尷尬，100多坪規劃適合豪宅，但對企業來說面積不夠。

第二，士林劍潭一帶沒有商辦聚集效應，並不是企業在台北市的首選之一，再來是該案建商手上還有餘屋，另一方面又有屋主釋出，形成競價關係，就不容易出現高價。

邱鼎峯補充，雖然Google進駐士林劍潭，是因為在其他區域沒有那麼大的坪數可租，排擠之後來到劍潭，事實上整個士林劍潭一帶商辦市場較弱，租金價碼上不來，因此目前來看「欣翰士林官邸」的單價要低於100萬元才有吸引力。





▲Google年砸1.58億元進駐「CAAM承德168大樓」。（圖／翻攝自GoogleMaps）

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，Google進駐劍潭，還是會對士林劍潭一帶商辦市場形成加成效應，但「欣翰士林官邸」空間規劃還是偏向住宅型態，非傳統辦公室使用空間，因此客戶進駐類型較為受限，可能外商進駐意願較低，主要還是本土企業，較符合投資公司、家庭辦公室等等使用。

不過，丁玟甄說，雖然「欣翰士林官邸」價格不如從前，但好消息是近年成交量有出來，顯示市場對於這種產品仍有需求。

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