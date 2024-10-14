房市環境對首購最友善　25~35歲房貸量年增逾5成

▲房貸之亂出現之前的Q2，25~35歲族群新增房貸件數年增逾5成。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房貸之亂出現之前的Q2，25~35歲族群新增房貸件數年增逾5成，為各年齡層中增加最多的。信義房屋專家表示，首購族為市場主力，政策環境也對該族群友善，因此交易成長最多。

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根據聯徵中心最新資料，Q2房貸之亂出現前，20~25歲、25~30歲得買氣最為暢旺，分別新增7955、 11,569 房貸樣本，年增高達54、52%，平均房貸則為919、 1009萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，Q2房市交易狀況旺，尤其新青安政策對首購族相當友善，因此交易成長最多的族群為25~35歲左右的首購族群，另外由於現在人晚婚晚生，因此第一次成家購屋的時間也向後推遲，35~40歲的族群年增幅度也高達4成多。

▲Q2各年齡房貸申請整理。（表／記者項瀚製）

另外，30~45歲為申請房貸數量最多的年齡層，平均貸款金額都不超過1100萬元。曾敬德說，新青安千萬房貸上限可以滿足多數人的需求，從先前公布的新青安的申請熱絡狀況來看，的確就照顧到這些族群。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，Q3開始出現房貸之亂，銀行放貸水位滿，出現房貸申請案件排隊現象，隨後央行也出手約銀行「喝咖啡」，甚至祭出第七波選擇性信用管制，預期市場買氣下滑。

不過，葉沛堯強調，政府的態度很清楚，一切的房市管制都以「不影響首購剛需」為前提，新青安政策依舊是後續市場交易的主要動力，也是銀行放貸的首要對象，因此預期50歲以下族群交易量占比可能會再提升。

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