台中醫學院宅鍍金　房仲：最不掉價的嫌惡設施　

▲台中同時設有醫學院及醫療中心的南區中山醫生活圈，近1年平均房價每坪達66.7萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2023年有網路平台根據網友意見統計購屋族心中的10大嫌惡設施，其中醫院周邊高居第三，原因包含不喜歡救護車進出的噪音，也相對不吉利。不過實際觀察，台中同時設有醫學院及醫療中心的南區中山醫、北區中國醫，周遭生活圈房市交易熱絡，房仲則大讚：「目前台灣步入中高齡階段，最不掉價的嫌惡設施就是醫院，不僅不掉價，還將成為周遭房市利多。」

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根據最新實價登錄統計，台中同時設有醫學院及醫療中心的房價，近一年南區中山醫、北區中國醫周邊1公里範圍內預售交易，中山醫生活圈共累計169筆，平均房價每坪達66.7萬元；北區的中國醫生活圈則累計44筆交易，平均房價每坪為51.4萬元。

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「其實醫護族群工作時間長，也有即時返回工作的特性，因此，醫院周邊除了醫護買盤出手，也多有置產包租公、包租婆，此外，加上醫學院加持的醫院，在學6年時間，不少醫學生家長也會選擇為『準醫師』超前部署，在子女就學期間在周邊購屋。」

沈政興說：「目前台灣已經步入中高齡階段，醫院宅逆轉勝，成為最不掉價的嫌惡設施，不僅不掉價，也因買盤堅強，還將成為周遭房市利多。」

網友也對醫院宅多有討論，包含「醫院超棒好不好，超好出租行情還能特別好，但是住附近非常加分，住隔壁扣分」、「之前輪流停電，住醫院旁邊完全不怕停電。」、「我覺得現代人對於醫院已經沒什麼嫌惡感了，而且醫院附近一定會規劃重大建設，比如捷運」、「醫院旁邊生活機能都很強。」

▲北區「中國醫生活圈」由於區域發展成熟，公園綠地、學區資源相當豐富。（圖／記者陳筱惠攝）

上述台中2大醫療中心周遭預售建案，南區「中山醫生活圈」除了擁有醫療設施及鄰近多個成熟商圈外，同時又有台鐵、捷運雙鐵共構優勢，成為不少自住客購屋的熱門區域，包含「精銳建設機構南區新案」」、國聚建設中山醫旁13期的「國聚之尚」2案領銜。

▲大毅集團2025年預計落成的長住式銀髮族飯店「高年級聚樂部」也成為醫療宅外的另類選擇。（圖／記者陳筱惠攝）

北區「中國醫生活圈」由於區域發展成熟，公園綠地、學區資源相當豐富，包括像是「亞昕丰山」等在售案，不僅有在線案撐盤，大毅集團2025年預計落成的長住式銀髮族飯店「高年級聚樂部」，地點位於台中市西區三民路上，鄰近台中醫院、中國醫、中友商圈、草悟道商圈，規劃228間房，粗估住宿及課程月租6萬元，但仍吸引千組民眾預約搶體驗。

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