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月租75萬→40萬元！　二手店進駐東區「店租砍近半」

▲▼ 東區店面 。（圖／住商提供）

▲東區店面以40萬元出租，對比7年前每月75萬元價碼，下跌近5成。（圖／住商提供）

記者項瀚／台北報導

東區店面以40萬元出租，對比7年前每月75萬元價碼，下跌近5成。當時租客是「THE FACE SHOP」保養品店，現在則由日本二手店「2nd STREET」接手，即使租金對比過去大跌，但本次租金單價1.4萬元仍是今年北市店王。

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據實價租賃資料，大安區忠孝東路四段28.4坪店面以每月40萬元出租，換算每坪單價約1萬4089元，不僅單價為今年最高，也是2024年截至目前唯二租金破萬元之租賃交易。

不過，該店面在2016年曾以每月75萬元出租，等於租金下跌46%。對照Google Maps，當時租客是「THE FACE SHOP」，而現在則是由日本二手店「2nd STREET」承租。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，東區商圈自疫情以來景氣回溫，近期西段有新光三越新店開幕，東段則有大巨蛋正式啟用，帶動區位人流聚集，近期正忠孝東路店面出租行情達每坪1~1.5萬元譜，本次出租店面坪數不大，行情合理。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，這些年來台北市店面租金都有修正跡象，尤其是過去光觀客和陸客多的熱門商圈，像是西門町、士林夜市等等，不過近來有復甦趨勢，當然也包括北市指標的東區商圈，指標店面陸續都有長約客戶進駐，去年底同為忠孝東路四段的店面也由跑鞋品牌以每月45.5萬元、每坪破萬元租下。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲台北市近年租賃單價最高交易整理。（表／記者項瀚製）

比較今年與去年同期租金破萬元的店面，交易件數出現明顯下滑。今年1~9月租金單價破萬元之交易僅2筆，且集中於大安區；去年同期租金單價破萬元交易共達13筆，其中萬華區8筆、信義區及大安區各2筆、中山區1筆。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，高租金店面大多為長期租約，有一定交易週期，另觀察租金單價較高行政區，去年集中於萬華區，今年則有2處大安區店面上榜，顯示商圈景氣回流的趨勢逐漸往東區靠攏。

賴志昶指出，精華商圈店面出租大多簽長期租約，租金交易有一定週期，上一波租約換約集中於2020年疫情最嚴重時期，以3年1約的話，才會在2023年出現交易爆量，反之今年則交易件數銳減。

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關鍵字：東區店面租金大跌日本二手住商不動產信義房屋

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