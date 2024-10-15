買1300萬房！友賺4萬多「房貸要付3萬8」他喊扯　全場吵翻

▲友人買了1300萬新房。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的太辛苦了！」一名網友透露，友人月薪4萬多元，竟非常有勇氣買了1300萬新房，房貸每月要繳3萬8000元，令原PO感到十分訝異，「如果是我的話，這樣平常要吃好一點、要出去玩壓力都會很大欸！」文章引發熱議，「太硬了吧！我車+房貸也才3w4，我就覺得消費綁手綁腳了，但我月薪是他兩倍欸！」

一名27歲男網友在Dcard表示，最近得知友人買了1300萬的新房，每月要繳3萬8000元的房貸，但他薪水才4萬多左右，讓原PO嚇壞直呼「真心覺得好狂！」

原PO進一步了解，雖不知友人家裡有沒有礦，但知道對方年終有3至4個月可領，家裡也幫出一些頭期款，「還是覺得很扯，如果是我的話，這樣平常要吃好一點、要出去玩壓力都會很大欸！」

對原PO而言，他傾向不買房，打算這輩子租屋就好，「比起繳房貸，錢拿去投資別的標的，或是學習、旅遊、體驗人生，覺得會值得很多。」原PO也直言，家人有房子，也不怕老了沒地方住，「要我每個月花那麼多錢繳房貸，真的太辛苦了。」

對此，原PO好奇拋問，「不曉得有買房的各位，房貸都佔你們收入的幾成呢？會覺得很辛苦嗎？還是只要有房就好，其他事情都無所謂呢？」

底下網友熱議，「太硬了吧！我車+房貸也才3w4，我就覺得消費綁手綁腳了，但我月薪是他兩倍欸」、「這個比例貸得過的話，表示他其實本還蠻厚的，房貸不是想貸就會過餒，但這個收入敢背房貸真的很勇敢」、「無房族最會替別人著想了XD」、「4萬敢買1300萬的房子...心臟應該本來就很大顆了，工作20年都還不完」、「未來要婚要生，那最好是現在買；未來不婚不生，那就是把錢花在自己身上最好」、「有投資及其他收入的話，生活還過的去，如果以月薪看，確實不太夠」。

也有過來人經驗分享，「3-5年後你們身價會差會很大，隨時間拉長，差距越大，他熬過了，你可能正要開始買房，或是連開始都沒辦法」、「年收230萬，房貸一個月3.8w、繳30年沒啥壓力，主要是每年漲租金太靠北，還要看房東臉色很煩就買了，買完隔一年漲了三百多萬」。