「大寮版農16」拆遷出憾事　原住戶尋短留：拆我屋者全家必死

▲高雄市地政局土地開發處15日拆除「影劇七村」老舊眷村地上物，沒想到驚見61歲的李姓男子死於屋內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市地政局土地開發處15日拆除「影劇七村」老舊眷村地上物，沒想到驚見61歲的李姓男子死於屋內，並在門上寫著「拆我屋者全家必死」等詛咒字句，以死對市府表達不滿，十分驚悚，至於詳細情況待釐清。專家指出，該區有「大寮版農16」之稱。

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「影劇七村」屬於第81期市地重劃區，位於大寮，高雄市地政局15日執行拆遷工程時，發現1名李姓獨居男子死於舊眷村空屋，並在門口寫一些詛咒如「拆我屋者全家必死」、「會絕子絕孫」等，據了解，該名男子是找還沒拆的空屋，自行住下，其死亡原因檢警相驗中。

高雄市地政局指出，該市地重劃計畫書2019年9月公告，該重劃區大部分是軍方所屬的公有土地，工程2020年2月19日動土，李姓男子的建物坐落於公有土地上，因進行重劃工程需先拆遷，相關拆遷補償費救濟金已於2021年12月1日及2022年12月7日領取完畢，依規即得執行拆遷。

地政局透露，工程期間曾與該李姓男子多次協調，且因應其居住考量，亦曾溝通安置社會住宅，與該住戶家屬聯繫後，該家屬表示，死者14日與家屬見面時，有表達會搬至其他住處，並未發現任何異狀，不料今日發生憾事。

該棟透天地上物沒有登記，因採市地重劃，已領完拆遷補償費，重劃前為公有地，重劃後規劃為公共設施用地。

▲81期重劃區附近有捷運大寮站，是大寮區第1個公辦市地重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

81期重劃區有「大寮版農16」之稱，佔地48.78公頃，沿鳳林四路北接鳳山區，附近有大寮商業中心、捷運大寮站，是大寮區第一個公辦市地重劃區，附近還有和發產業園區帶來的人口移入機會，可望為大寮注入新的發展動能，藉以當地人口成長，發展前景備受矚目，工程預計最快今年底完工。

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，大寮發展逐漸熱絡，也帶動區域房價向上，目前大寮站周邊新案行情約26~30萬元，中古房市以透天產品居多，屋齡5年內透天，總價落在1600~1800萬元。

而大寮周邊新案不多，新大樓成交價落在28~33萬元，相比3年前還有1字頭價格，房價已有明顯漲幅。

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